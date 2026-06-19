Il giorno in cui camminammo sull’acqua: dieci anni fa The Floating Piers colorò il lago d’Iseo

Ci sono esperienze che restano incise nella memoria con una nitidezza che il tempo non scalfisce. The Floating Piers è una di quelle. Era il 18 giugno del 2016 e la passerella «giallo tendente all’arancio che vira al rosso» di The Floating Piers, così definiva il colore il suo autore, firmata da Christo e Jeanne-Claude, ridefiniva per sempre i confini del Sebino, permettendo a oltre un milione di visitatori di camminare sulle acque.

Oggi, a dieci anni esatti da quell’inaugurazione, è giusto fermarsi e ricordare. Non per nostalgia fine a se stessa, ma perché quei sedici giorni sul Lago d’Iseo furono qualcosa di più di un evento artistico: furono un momento di comunità mondiale, un istante in cui migliaia di persone scelsero di condividere uno spazio impossibile eppure reale.

Una passerella che cambiò tutto

L’opera era costituita da una serie di pontili galleggianti installati sulla sponda bresciana del lago d’Iseo, che permettevano ai visitatori di camminare appena sopra la superficie dell’acqua da Sulzano, sino alle isole di Monte Isola e San Paolo. La rete di pontili fu realizzata con circa 220.000 cubi di polietilene ad alta densità e ricoperta da 100.000 metri quadrati di tessuto color «dalia cangiante». Il progetto definitivo fu realizzato con pontili larghi 16 metri, digradanti ai lati, per una lunghezza complessiva di 3 chilometri.

Sul chilometrico manto color giallo dalia c’era chi prendeva il sole, chi passeggiava guardandosi attorno, chi tentava di correre, chi ballava, chi meditava, chi percorreva tutta la passerella e chi sceglieva di fare solo un tratto. E poi c’era chi scattava fotografie, e soprattutto chi riempiva la galleria del cellulare di selfie. Era il periodo d’oro degli autoscatti e della prima era di Instagram. «The Floating Piers» fu un successo anche per questo, come ricorda il Giornale di Brescia.

L’opera d’arte più vista al mondo nel 2016

I numeri parlano da soli. Come ricorda il Giornale di Brescia, con 1,2 milioni di visitatori raccolti tra il 18 giugno e il 3 luglio, Christo si piazzò in testa alla classifica delle mostre italiane dell’anno, con una media di 75mila passaggi al giorno, e fu certificata da The Art Newspaper e dal Giornale dell’Arte come l’opera d’arte più visitata al mondo nel 2016. A livello internazionale, fu superata solo dagli allestimenti di Olafur Eliasson a Versailles e di Cruzvillegas alla Tate di Londra.

Il riconoscimento arrivò anche dal New York Times, che inserì la passerella tra le tre opere simboliche dell’anno, accanto alle mega-sculture di JR per le Olimpiadi di Rio e alla riproduzione dell’arco di Palmira a Trafalgar Square. Sul sito del quotidiano americano, lo stesso Christo commentò: «Ho camminato molto io stesso sulla passerella, di sera quando c’era meno gente attorno. Era bellissimo sotto quella luce. Non era come stare su una barca; non era come stare sulla riva. Era letteralmente camminare sulle acque».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Instagram (@instagram)

Una foto, un’emozione, un’esplosione

Tra i primissimi a calpestare quel tessuto giallo c’ero anch’io. Camminare sul Lago d’Iseo è stata un’emozione che non saprei ridurre a parole: il dondolio morbido sotto i piedi, l’acqua a pochi centimetri, l’orizzonte aperto davanti. Una sensazione di libertà assoluta e di straniamento dolcissimo.

Dopo aver caricato una fotografia da Londra mi cercò una responsabile dell’account ufficiale di Instagram. Mi comunicavano di aver scelto la mia come immagine unica per rappresentare The Floating Piers a livello mondiale. Il loro post recitava: «Il lago Iseo, vicino a Brescia, Italia, brilla di oro. Marco Giovannelli è stato uno dei primi 350.000 visitatori a provare la strada di tessuto giallo. “È un’esperienza unica che permette alle persone di viaggiare una strada che non esisteva prima. Non c’è niente di simile.”»

In pochi minuti, nonostante fosse da poco passata la mezzanotte italiana, il mio account esplose: decine di migliaia di nuovi follower in pochissimo tempo. Ma quello che ricordo più di tutto non sono i numeri: è la sensazione fisica di quell’acqua che si muoveva sotto di me, quel colore impossibile nel buio della notte, e la certezza di stare vivendo qualcosa di irripetibile.

Un’eredità che resta

Christo e Jeanne-Claude, i coniugi-artisti che firmarono l’opera, ebbero il merito di portare un milione e seicentomila persone sul Sebino. Letteralmente. Grazie a loro passeggiammo sull’acqua, compiendo un’esperienza impossibile in natura, ma possibile grazie all’arte.

Dopo la mostra, tutti i componenti furono rimossi e riciclati. Non rimase nulla di fisico, eppure rimase tutto. Rimase nell’immaginario collettivo, nelle gallerie fotografiche dei telefoni, nei racconti di chi c’era e di chi rimpiange ancora di non esserci stato.