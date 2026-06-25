Il gran caldo porta al 35% il deficit idrico in Lombardia: laghi prealpini in calo. “Non è grave come nel 2022 ma la coperta è corta”
L'Osservatorio del Po fotografa il peggioramento delle condizioni idriche. Gli assessori Sertori e Beduschi: «Scorte per qualche settimana, ma la coperta è corta». Tavolo regionale riconvocato il 2 luglio
L’ondata di caldo che sta investendo anche il Nord Italia, combinata con l’assenza di precipitazioni, ha fatto precipitare rapidamente le condizioni idriche della Lombardia. L’Osservatorio Permanente per gli utilizzi idrici nel Distretto del fiume Po ha dichiarato lo stato di “severità idrica media in assenza di precipitazioni“, con i livelli di fiumi e laghi in costante diminuzione.
Uno scenario che, secondo la Regione, era già stato messo in conto. «Si tratta di una situazione attesa e preventivata nel corso dell’ultimo Tavolo regionale per l’utilizzo in agricoltura della risorsa idrica, tenutosi il 12 giugno», spiegano gli assessori Massimo Sertori (Enti Locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica) e Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste).
Stagione irrigua avviata, ma con il freno
In quell’incontro, raccontano i due assessori, si era deciso di dare pieno avvio alla stagione irrigua gestendo però l’acqua con prudenza. Nei giorni scorsi i gestori dei laghi e i consorzi di bonifica e irrigazione hanno erogato tutta l’acqua necessaria agli agricoltori, facendo fronte a una domanda particolarmente elevata. Da questa settimana, però, è scattata una riduzione concordata nell’erogazione, gestita dai consorzi, per evitare che la stagione si fermi anzitempo.
«Il mondo consortile si sta attenendo complessivamente a quanto concordato», osservano gli amministratori, che lanciano comunque un appello: che tutti facciano la propria parte per evitare un rapido esaurimento delle riserve.
Neve già sciolta, invasi sotto media
Il quadro è monitorato settimanalmente attraverso i dati di Arpa. La poca neve caduta durante l’inverno si è ormai completamente sciolta a causa delle temperature elevate, e gli invasi mostrano un riempimento inferiore alla media storica.
La scelta di portare i grandi laghi a piena capienza tra l’inizio e la metà di giugno, sottolineano Sertori e Beduschi, ha permesso di affrontare con maggiore margine le settimane cruciali dell’irrigazione. Al momento il deficit regionale è del 35% rispetto alla media del periodo di riferimento, con forti differenze da fiume a fiume. Ma è un dato «già superato»: i laghi prealpini stanno perdendo quota in modo sistematico, per via degli scarsi apporti e delle necessità irrigue di valle.
«La situazione non è grave come nel 2022 e abbiamo scorte ancora per qualche settimana — è il bilancio degli assessori — ma la coperta è corta, ed emergono criticità nella gestione e nella ripartizione dell’acqua». Per questo il Tavolo regionale è già stato riconvocato per il 2 luglio.
Il nodo idroelettrico
In un’annata di questo tipo, concludono i due assessori, l’unica strada è gestire al meglio l’acqua disponibile. Su questo fronte la Regione ha avviato un dialogo con Terna e con il comparto idroelettrico, per rendere compatibile l’uso dell’acqua immagazzinata nelle dighe tra la produzione di energia e il fabbisogno dei volumi a valle nei momenti più critici per l’agricoltura.
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