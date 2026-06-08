Il grande abbraccio dell’istituto Einaudi nel ricordo di Sara: “Era un punto di riferimento”

«Avrete altri giorni per festeggiare, ma non domani, perché abbiamo bisogno di raccoglimento e vicinanza a chi soffre, abbiamo bisogno di aiutare ed essere aiutati e avere un momento di consapevolezza di quello che è accaduto, stringendoci insieme».

L’Istituto Einaudi di Varese aveva scritto così sui social, prima dell’inizio dell’ultimo giorno di scuola. Una richiesta che la comunità scolastica ha accolto con grande partecipazione.

«Questa mattina, ero con i compagni di Sara in IIM – racconta la dirigente Samantha Emanuele – con la psicologa ho cercato di dare una dimensione al grande dolore. Abbiamo ricordato Sara, la sua grande disponibilità, l’empatia che aveva e che aveva conquistato tutti. Poi sono arrivati i rappresentanti di istituto a chiedere di potersi ritrovare sul campo di basket. Sono scesi tutti, in silenzio e si sono radunati in un grande cerchio che poi si è stretto ai compagni di classe di Sara. È stato molto toccante e commovente. La ragazza era benvoluta, un punto di riferimento per i suoi amici. I ragazzi avevano bisogno di stare uniti e quell’abbraccio ha cercato di alleviare un dolore sordo».

Sono rimasti fino alla fine delle lezioni, insieme, sotto choc per una tragedia ancora da rielaborare. Poi sono andati via sempre in silenzio, composti: l’ultima campanella ha chiuso l’anno scolastico.

Alcune ragazze di seconda M non si sono presentate: « Avevano con Sara un legame profondo e, probabilmente, non ce l’hanno fatta ad affrontare questo ultimo giorno. Come istituto cercheremo di star loro vicino, organizzeremo qualche iniziativa per non lasciarle sole».

Un ultimo giorno di scuola silenzioso e triste: «Io ho saputo di questa tragedia un’ora dopo, da un’insegnante. È un momento difficile per tutta la comunità scolastica: riprendersi da notizie così non è facile. Ma faremo qualsiasi iniziativa per far sentire presente la scuola anche nei prossimi giorni».