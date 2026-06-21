Il Gruppo Alpini di Varese sale al Sacro Monte per il 95esimo anniversario di fondazione

I passi lungo la salita al Sacro Monte hanno concluso il primo semestre di celebrazioni per il 95° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini Varese.

(Didascalia: a metà circa della Camminata, tappa dedicata alla memoria al Monumento al Milite Ignoto nella frazione di S. Ambrogio)

Domenica 21 giugno si è svolta la camminata diffusa, un’iniziativa aperta a tutti e pensata nello spirito delle penne nere come un momento di condivisione più che come una competizione. L’idea della giornata è stata quella di camminare per 10 chilometri insieme «celebrando il cammino di ieri, vivendo con entusiasmo quello di oggi, costruendo, insieme, quello di domani».

Sotto il sole e il caldo del primo giorno d’estate, i partecipanti hanno sfruttato la formula della camminata diffusa, con la possibilità di partire direttamente dalla sede oppure di aggregarsi nei punti di ritrovo distribuiti lungo il tragitto, così da scegliere il tratto più adatto alle proprie possibilità. Il gruppo è partito alle 7:30 dalla sede degli Alpini in via degli Alpini a Varese, per poi transitare alle 18 in piazza Beccaria, alle 8:35 in viale Aguggiari all’altezza della concessionaria Peugeot Castiglioni e alle 9 a Sant’Ambrogio, in piazza Milite Ignoto. Proprio in questa piazza, davanti al monumento i camminatori hanno effettuato una sosta per un momento di ricordo e di memoria.

Il cammino è ripreso verso la Prima Cappella del Sacro Monte, raggiunta alle 9:55, per concludersi con l’arrivo al Sacro Monte alle 11 per la celebrazione della messa. Alcuni aderenti hanno scelto di raggiungere direttamente il Santuario per partecipare alla funzione religiosa delle 11.

La camminata si è svolta in un clima piacevole e ha registrato una buona partecipazione. Come confermato dal capogruppo del Gruppo Alpini di Varese, Antonio Verdelli, l’evento ha registrato un ottimo esito: «Abbiamo fatto una camminata in buonissima compagnia».