Il jazz di Peppe Santangelo arriva da Hamerica’s a Varese: il nuovo album live

Una serata dedicata al jazz attende il pubblico varesino giovedì 4 giugno da Hamerica’s Varese. Alle 20.30 il sassofonista e compositore Peppe Santangelo presenterà dal vivo Il Volo dell’anima, il suo nuovo album e sesto lavoro discografico, accompagnato dal Peppe Santangelo Nu Quartet. Ascolta i brani

Musicista nato a Sciacca nel 1981 e residente da anni nel Varesotto, Santangelo è una figura consolidata nel panorama jazzistico nazionale. Sassofonista, compositore, autore e arrangiatore, si è formato tra gli studi musicologici all’Università di Palermo e il perfezionamento alla Civica Jazz di Milano, esperienza che lo ha portato a collaborare con artisti del calibro di Enrico Rava, Fabrizio Bosso e Jimmy Heath.

Un nuovo viaggio musicale

Il Volo dell’anima viene presentato come un lavoro ricco di ispirazione melodica e feeling esecutivo. Con il suo Nu Quartet, formazione stabile con la quale il leader è giunto al quarto album, Santangelo propone una visione del jazz naturale e disinvolta fondata sul dialogo tra i musicisti.

La band è inoltre già impegnata nella produzione di un nuovo progetto discografico che sarà pubblicato anche in una versione in vinile a tiratura limitata.

Dalle collaborazioni internazionali alle passerelle dell’Alta Moda

Nel corso della sua carriera Santangelo ha collezionato centinaia di collaborazioni e si è distinto per la versatilità del suo linguaggio musicale. Negli ultimi anni ha inoltre sviluppato una significativa collaborazione con il marchio Dolce & Gabbana, per il quale ha scritto ed eseguito musiche originali in occasione di eventi e sfilate di Alta Moda a Portofino, Milano, in Puglia, Sardegna e Arabia Saudita.

Un percorso che ha portato la sua musica in contesti internazionali senza mai allontanarlo dalla dimensione creativa che caratterizza i suoi progetti personali, da sempre legati alla ricerca artistica, culturale e spirituale.

L’appuntamento a Varese

La presentazione live del nuovo disco rappresenta quindi un’occasione per ascoltare dal vivo le nuove composizioni del musicista e immergersi nell’universo sonoro del quartetto.

L’inizio del concerto è previsto alle ore 20.30. Gli organizzatori consigliano la prenotazione.

Per ulteriori informazioni è possibile seguire i canali ufficiali di Peppe Santangelo e del Peppe Santangelo Nu Quartet.