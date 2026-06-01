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Il jazz di Peppe Santangelo arriva da Hamerica’s a Varese: il nuovo album live

Il sassofonista e compositore siciliano, da anni residente nel Varesotto, presenta il 4 giugno “Il Volo dell’anima”, sesto lavoro discografico della sua carriera. Appuntamento alle 20.30 da Hamerica’s Varese

peppe santangelo
Spettacoli

04 Giugno 2026

Una serata dedicata al jazz attende il pubblico varesino giovedì 4 giugno da Hamerica’s Varese. Alle 20.30 il sassofonista e compositore Peppe Santangelo presenterà dal vivo Il Volo dell’anima, il suo nuovo album e sesto lavoro discografico, accompagnato dal Peppe Santangelo Nu Quartet. Ascolta i brani

Musicista nato a Sciacca nel 1981 e residente da anni nel Varesotto, Santangelo è una figura consolidata nel panorama jazzistico nazionale. Sassofonista, compositore, autore e arrangiatore, si è formato tra gli studi musicologici all’Università di Palermo e il perfezionamento alla Civica Jazz di Milano, esperienza che lo ha portato a collaborare con artisti del calibro di Enrico Rava, Fabrizio Bosso e Jimmy Heath.

Un nuovo viaggio musicale

Il Volo dell’anima viene presentato come un lavoro ricco di ispirazione melodica e feeling esecutivo. Con il suo Nu Quartet, formazione stabile con la quale il leader è giunto al quarto album, Santangelo propone una visione del jazz naturale e disinvolta fondata sul dialogo tra i musicisti.

La band è inoltre già impegnata nella produzione di un nuovo progetto discografico che sarà pubblicato anche in una versione in vinile a tiratura limitata.

Dalle collaborazioni internazionali alle passerelle dell’Alta Moda

Nel corso della sua carriera Santangelo ha collezionato centinaia di collaborazioni e si è distinto per la versatilità del suo linguaggio musicale. Negli ultimi anni ha inoltre sviluppato una significativa collaborazione con il marchio Dolce & Gabbana, per il quale ha scritto ed eseguito musiche originali in occasione di eventi e sfilate di Alta Moda a Portofino, Milano, in Puglia, Sardegna e Arabia Saudita.

Un percorso che ha portato la sua musica in contesti internazionali senza mai allontanarlo dalla dimensione creativa che caratterizza i suoi progetti personali, da sempre legati alla ricerca artistica, culturale e spirituale.

L’appuntamento a Varese

La presentazione live del nuovo disco rappresenta quindi un’occasione per ascoltare dal vivo le nuove composizioni del musicista e immergersi nell’universo sonoro del quartetto.

L’inizio del concerto è previsto alle ore 20.30. Gli organizzatori consigliano la prenotazione.

Per ulteriori informazioni è possibile seguire i canali ufficiali di Peppe Santangelo e del Peppe Santangelo Nu Quartet.

1 Giugno 2026
Redazione VareseNews
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