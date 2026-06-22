Il John Paul II Choir chiude una stagione incredibile con un concerto mozzafiato dalla terrazza del Mosè al Sacro Monte

Una stagione lunga e ricca, chiusa nel modo più suggestivo possibile: dalla terrazza del Mosè al Sacro Monte di Varese, con lo sguardo che dal Belvedere corre lungo la pianura fino a Milano. È qui che sabato 20 giugno il John Paul II Choir ha messo il punto finale a un’annata di concerti, regalando al pubblico un finale di grande impatto, tra musica e panorama.

Galleria fotografica Concerto del John Paul II Choir al Sacro Monte 4 di 8

Il coro, nato nel 2012 nella parrocchia Sant’Alessandro di Albizzate e oggi associazione culturale che riunisce tra coristi, tecnici e staff circa settanta persone, ha scelto due appuntamenti consecutivi per congedarsi dalla stagione. «La chiusura la volevamo in un posto magico e sono stati due concerti in fila», racconta il direttore Samuele Cane: dopo Villa Tatti Tallacchini a Comerio, sabato scorso, l’ultima tappa al Sacro Monte di Varese, sul Belvedere.

Un’annata che ha allargato i confini del coro. «È stata una stagione che ci ha portato in provincia di Bergamo per la prima volta e in provincia di Milano per i concerti di Natale – spiega il direttore Samuele Cane –. Abbiamo fatto il Teatro Condominio di Gallarate sold out, è stata una serata incredibile. Abbiamo collaborato con tantissime associazioni. È stata un’annata pazzesca, con concerti bellissimi e tanto bene fatto da questo coro».

Accanto alla dimensione artistica, la cifra che da sempre accompagna il JPC resta quella della solidarietà. Il direttore ha voluto ricordare le realtà sostenute nel corso dell’anno: «Tra le associazioni più importanti che abbiamo aiutato c’è CAOS, per la lotta al tumore al seno; abbiamo aiutato Telethon per le malattie genetiche rare e le persone con disabilità, in particolare quelle con la sindrome di Down a Bergamo e varie forme di autismo. Queste sono le principali collaborazioni dell’anno».

Una vocazione benefica che fa parte del DNA del coro fin dall’esordio: il JPC debuttò proprio durante un concerto di beneficenza, nel dicembre 2012, e negli anni ha sposato decine di iniziative a sostegno della ricerca e dell’assistenza. Spaziando tra le diverse province lombarde e oltre confine, fino a Lugano, il coro ha costruito un repertorio che va dal gospel al sacro, dal pop al rock, dallo spiritual al classico.

Con il concerto sul Belvedere si chiude così una stagione che il direttore non esita a definire «pazzesca». L’appuntamento, ora, è alla prossima.