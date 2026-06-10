Il Lakes Noir sbarca a Caldè: cinema e prevenzione digitale sotto le stelle del lago

Dopo il successo del primo appuntamento di avvicinamento al Lakes Noir International Film Festival, il percorso verso la rassegna internazionale dedicata al cinema noir, crime e thriller fa tappa a Caldè. Giovedì 12 giugno la suggestiva Piazza Lago di Castelveccana ospiterà infatti la seconda anteprima ufficiale del festival, organizzata dall’associazione Sette Laghi Cinema & Production ETS in collaborazione con SG Academy e con il patrocinio del Comune di Castelveccana.

L’evento rappresenta un nuovo tassello del cammino che porterà alla manifestazione principale, in programma a Luino dal 24 al 27 settembre.

Protagonista della serata sarà Godmode – Digital Murder, film del regista svedese Emil H. Jonsvik, un cyber-thriller internazionale già premiato e selezionato in diversi festival tra Berlino, Vancouver, New York e Montréal.

Ma la serata non sarà soltanto un’occasione di intrattenimento cinematografico. In linea con la filosofia del Lakes Noir, che punta a coniugare spettacolo e riflessione sociale, il programma prenderà il via alle 20.30 con un dibattito dal titolo “Dentro le ombre della rete: il Dark Web, il cyberbullismo e le trappole digitali”. L’incontro offrirà al pubblico, in particolare ai più giovani e alle famiglie, strumenti di conoscenza e prevenzione rispetto ai rischi del mondo digitale.

A confrontarsi sul tema saranno professionisti ed esperti del settore: lo psicologo Alessandro Guccione dell’associazione Anemos Italia ODV, Maria Pia Cirolla, presidente dell’associazione Asso. Noi Diciamo No! Onlus, e la sociologa Caterina Città. A moderare l’incontro sarà Donatella Filippi, infermiera dell’ospedale di Luino ed esperta in Doll Therapy.

Alle 21 è prevista un’intervista con il regista Emil Jonsvik, mentre alle 21.15 prenderà il via la proiezione del film. La pellicola racconta la storia di un gruppo di giovani appassionati di videogiochi che si ritrovano coinvolti in una pericolosa spirale di hackeraggi, cyberbullismo e manipolazioni psicologiche, quando un sofisticato software militare trasforma il loro videogioco in una minaccia reale. Un racconto che affronta temi di grande attualità, mettendo in evidenza le conseguenze concrete che possono nascondersi dietro il mondo virtuale.

L’appuntamento è a ingresso gratuito e si svolgerà all’aperto, nella cornice del lungolago di Caldè. In caso di maltempo l’evento sarà trasferito nell’adiacente area coperta.