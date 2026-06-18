Il Lions Club Saronno Host Solidalia dona un cane guida a una persona non vedente

Un gesto concreto che si tradurrà in maggiore autonomia, sicurezza e libertà per una persona non vedente. Il Lions Club Saronno Host Solidalia ha raggiunto l’importante traguardo della sponsorizzazione di un cane guida destinato a una persona in lista d’attesa presso il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate, una delle realtà più importanti in Italia nel campo dell’assistenza ai non vedenti.

A testimoniare il risultato ottenuto è una lettera di ringraziamento inviata dal presidente del Servizio Cani Guida dei Lions, Marco D’Auria, al presidente del Lions Club Saronno Host Solidalia, Andrea Belloni.

Il ringraziamento del Servizio Cani Guida dei Lions

Nella lettera il presidente D’Auria esprime «il più sentito ringraziamento ed una profonda riconoscenza per l’impegno profuso» dal club saronnese e dai suoi soci, sottolineando il valore del traguardo raggiunto: la sponsorizzazione di un cane guida che sarà assegnato a una persona non vedente in attesa.

«L’affetto e la generosità dimostrataci ci è di conforto e ci sprona a portare avanti, sempre al meglio, la nostra opera per i non vedenti», scrive D’Auria nella lettera inviata al club.

Un aiuto che cambia la vita

Dietro il risultato ottenuto c’è il contributo di soci, sostenitori e amici del Lions Club Saronno Host Solidalia che hanno scelto di sostenere un progetto capace di trasformare la solidarietà in un aiuto concreto.

Un cane guida, infatti, non rappresenta soltanto un supporto negli spostamenti quotidiani. Significa indipendenza, fiducia e inclusione sociale. Per una persona non vedente può diventare un compagno fondamentale nella vita di tutti i giorni, consentendo una maggiore autonomia negli spostamenti e una più ampia partecipazione alla vita sociale.

Un service che lascia il segno

Il progetto rientra tra le attività di servizio che da sempre caratterizzano il mondo Lions, impegnato in iniziative a favore delle persone più fragili e delle comunità locali.

Dal Lions Club Saronno Host Solidalia arriva il ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo: soci, amici del club e sostenitori che hanno creduto nell’importanza dell’iniziativa: «Questo traguardo appartiene a tutti coloro che hanno partecipato e sostenuto il progetto – sottolineano dal club – Continueremo a lavorare con la stessa passione affinché il nostro motto, “We Serve“, possa tradursi ogni giorno in azioni capaci di migliorare concretamente la vita delle persone».

Un risultato che va oltre la semplice raccolta fondi e che si tradurrà presto in una nuova opportunità di libertà per una persona non vedente.