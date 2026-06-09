Il Lions Club Varese Host ha celebrato il 71° anniversario tra passaggi di consegne e riconoscimenti
La tradizionale Charter Night si è tenuta nella cornice della Tenuta La Vigna di Malgesso, nel comune di Bardello con Malgesso e Bregano, e ha riunito soci, autorità lionistiche e rappresentanti del territorio
Ieri sera si sono svolti i festeggiamenti per il 71° anniversario del Lions Club Varese Host, il primo club nato nella città di Varese nel 1955 e storicamente legato al Lions Club Lugano, che ne fu il padrino al momento della fondazione e che rappresenta il primo Lions Club in lingua italiana al mondo.
La tradizionale Charter Night si è tenuta nella cornice della Tenuta La Vigna di Malgesso, nel comune di Bardello con Malgesso e Bregano, riunendo soci, autorità lionistiche e rappresentanti del territorio in un momento di celebrazione e condivisione.
Alla serata hanno partecipato, oltre ai soci del Club, il Presidente di Circoscrizione Alberto Ciatti, i presidenti dei Lions Club del territorio Denis Zambon, Giovanni Sessa, Gianluca Bizzarri, Marco Canzian, Francesco Giammarino e Andrea Fraschini. Presente anche il sindaco di Bardello con Malgesso e Bregano, Giuseppe Iocca, a testimonianza del legame tra il mondo associativo e le comunità locali.
Momento centrale della serata è stato il passaggio delle cariche: il presidente uscente Enzo Grieco ha ufficialmente consegnato il testimone alla nuova presidente Nietta Valentino, alla presenza dell’Officer Distrettuale Lorenzo Dominioni. Un passaggio che segna l’avvio di una nuova fase nella vita del club, nel segno della continuità con la tradizione di servizio che caratterizza il Lions Varese Host da oltre sette decenni.
Nel corso dell’evento sono stati inoltre consegnati i prestigiosi riconoscimenti Melvin Jones Fellowship, uno dei più importanti attestati del mondo lionistico destinato ai soci che si distinguono per impegno e contributo ai valori dell’associazione. A ricevere la targa sono stati Rodolfo Brezzi, Claudio Iaia, Luca Sorrentino, Alberto Lavit ed Enzo Grieco.
La serata si è così trasformata non solo in una celebrazione dell’anniversario del club, ma anche in un’occasione per valorizzare il percorso costruito negli anni e rinnovare l’impegno verso il territorio e le attività di servizio che da sempre rappresentano la missione del Lions Club.
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