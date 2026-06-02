Il maltempo crea disagi da Saronno a Solaro: strade come fiumi e sottopassi allagati
Le intense precipitazioni della notte e della mattinata hanno causato disagi e criticità criticità in diversi comuni del Saronnese, con strade invase dall'acqua e interventi di emergenza. Le previsioni meteo non escludono nuove precipitazioni nelle prossime ore
La pioggia intensa caduta nella notte e nella mattinata di martedì 2 giugno ha provocato numerosi disagi in tutto il Saronnese. Diversi comuni hanno registrato allagamenti di strade, sottopassi e abitazioni, con interventi dei vigili del fuoco e problemi alla viabilità che hanno interessato gran parte del territorio.
Le situazioni più critiche si sono registrate a Solaro, Saronno, Origgio e Cesate, ma segnalazioni di allagamenti sono arrivate anche da Garbagnate Milanese e Ceriano Laghetto. Per alcune ore la circolazione è risultata rallentata o difficoltosa su molte delle principali arterie della zona, fortunatamente “scariche” di traffico vista la giornata festiva.
A Saronno tornano i problemi nei sottopassi
A Saronno si sono nuovamente allagati i sottopassi di via Milano e di via Primo Maggio, due punti già noti per criticità simili durante gli eventi meteorologici più intensi.
Segnalati inoltre allagamenti nel quartiere Matteotti, dove l’acqua ha invaso alcune strade creando difficoltà alla circolazione.
Solaro tra strade allagate e tombini saltati
A Solaro gli allagamenti hanno interessato in particolare via Primo Maggio e via Mazzini. Disagi anche al Villaggio Brollo, dove si sono verificati allagamenti
In alcuni punti del paese la pressione dell’acqua ha causato il sollevamento dei tombini, creando ulteriori criticità per automobilisti e residenti.
A Origgio e Cesate allagamenti e sottopassi bloccati
Ad Origgio gli allagamenti hanno interessato soprattutto via Lombardi e via Ottolini.
Situazione particolarmente delicata a Cesate, dove oltre agli allagamenti si è verificata un’interruzione della corrente elettrica. I vigili del fuoco sono intervenuti per gestire un’emergenza che ha coinvolto una persona dipendente da un macchinario elettrico.
Sempre a Cesate è stato completamente allagato il sottopasso di via Italia, reso impraticabile dalla grande quantità d’acqua accumulata.
Disagi anche a Garbagnate e Ceriano Laghetto
Allagamenti e rallentamenti alla circolazione sono stati segnalati anche a Garbagnate Milanese e Ceriano Laghetto. Nel complesso, il traffico è risultato difficoltoso su gran parte della rete viaria del Saronnese durante la mattinata.
Con il passare delle ore il tempo è progressivamente migliorato e una schiarita ha interessato l’area, consentendo il graduale deflusso dell’acqua e il ritorno alla normalità in molte zone. Le previsioni meteorologiche, tuttavia, non escludono nuove precipitazioni nel corso della serata.
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