Il maltempo fa slittare la Festa del Fieno a Uboldo: appuntamento al 7 giugno

La Festa del Fieno cambia data a causa del maltempo. Gli organizzatori hanno infatti deciso di rinviare la manifestazione prevista per martedì 2 giugno a Uboldo, alla luce dell’allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico diramata dalla Protezione Civile e delle previsioni meteorologiche sfavorevoli attese nelle prossime ore.

L’appuntamento è stato quindi riprogrammato per domenica 7 giugno e si svolgerà regolarmente alla Cascina Regusella, all’interno del Parco dei Mughetti.

La decisione è stata presa per garantire il corretto svolgimento delle attività all’aperto previste durante la giornata e assicurare la sicurezza di partecipanti, famiglie e volontari coinvolti nell’organizzazione.

Gli organizzatori hanno confermato che non ci saranno modifiche al programma della manifestazione: restano invariati location, attività e modalità di partecipazione. Cambia soltanto la data.

La Festa del Fieno rappresenta uno degli appuntamenti dedicati alla valorizzazione del territorio, delle tradizioni agricole e dell’ambiente del Parco dei Mughetti. Nei prossimi giorni verranno diffusi ulteriori aggiornamenti e un promemoria con tutti i dettagli dell’evento in vista della nuova data.

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