Il maltempo fa slittare la Festa del Fieno a Uboldo: appuntamento al 7 giugno
Le previsioni meteorologiche avverse e l’allerta della Protezione Civile hanno spinto gli organizzatori a rinviare l’evento previsto per il 2 giugno
La Festa del Fieno cambia data a causa del maltempo. Gli organizzatori hanno infatti deciso di rinviare la manifestazione prevista per martedì 2 giugno a Uboldo, alla luce dell’allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico diramata dalla Protezione Civile e delle previsioni meteorologiche sfavorevoli attese nelle prossime ore.
L’appuntamento è stato quindi riprogrammato per domenica 7 giugno e si svolgerà regolarmente alla Cascina Regusella, all’interno del Parco dei Mughetti.
La decisione è stata presa per garantire il corretto svolgimento delle attività all’aperto previste durante la giornata e assicurare la sicurezza di partecipanti, famiglie e volontari coinvolti nell’organizzazione.
Gli organizzatori hanno confermato che non ci saranno modifiche al programma della manifestazione: restano invariati location, attività e modalità di partecipazione. Cambia soltanto la data.
La Festa del Fieno rappresenta uno degli appuntamenti dedicati alla valorizzazione del territorio, delle tradizioni agricole e dell’ambiente del Parco dei Mughetti. Nei prossimi giorni verranno diffusi ulteriori aggiornamenti e un promemoria con tutti i dettagli dell’evento in vista della nuova data.
Picnic e laboratori nel verde per la Festa del Fieno a Uboldo
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.