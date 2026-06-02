Il maltempo ferma il concerto della Festa della Repubblica a Busto Arsizio

Il maltempo cambia il programma delle celebrazioni del 2 Giugno a Busto Arsizio. Il concerto previsto nella serata di martedì 2 giugno nel cortile del Municipio è stato infatti annullato a causa delle condizioni meteorologiche avverse annunciate dalle previsioni.

L’amministrazione comunale aveva valutato la possibilità di spostare l’evento nella sala Pro Busto, ma questa soluzione non è stata praticabile perché l’edificio risulta temporaneamente inagibile in seguito ai danni provocati dal violento temporale che domenica sera ha colpito la città.

Gli operai di Agesp sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza la struttura e avviare i lavori necessari, ma per il completo ripristino saranno necessari ancora alcuni giorni. Per questo motivo non è stato possibile individuare una sede alternativa in grado di ospitare il concerto.

L’evento musicale potrebbe essere recuperato nelle prossime settimane, in una data che sarà definita compatibilmente con il calendario delle manifestazioni estive già programmate in città.

Si sono invece svolte regolarmente le celebrazioni istituzionali della Festa della Repubblica. La tradizionale cerimonia dell’alzabandiera si è tenuta al Portichetto delle Memorie e in piazza Trento e Trieste, dove autorità civili e militari, associazioni combattentistiche e cittadini hanno reso omaggio ai valori della Repubblica nell’ottantesimo anniversario della nascita dello Stato repubblicano.