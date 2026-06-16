Il Miele Varesino conquista Siena: le eccellenze del territorio protagoniste a “A Regola d’Ape 2026”

Il Miele Varesino valica i confini regionali per approdare in Toscana. Il Consorzio Qualità Miele Varesino ha partecipato a Siena alla prima edizione di “A Regola d’Ape 2026”, la manifestazione promossa dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena incentrata sulla tutela della biodiversità, il ruolo degli impollinatori e il valore delle produzioni agroalimentari d’eccellenza.

I produttori locali hanno portato in vetrina tre delle principali specialità apistiche della provincia: il celebre Miele d’Acacia DOP, il Miele di Castagno e il Miele Millefiori. Le produzioni varesine sono state protagoniste dei laboratori e delle masterclass sensoriali del pomeriggio, dove esperti e professionisti del settore hanno potuto analizzare le proprietà organolettiche e i profili aromatici legati ai diversi microclimi delle Prealpi.

Il successo nelle degustazioni

L’appuntamento ha registrato un riscontro concreto durante le sessioni di assaggio guidate. Al termine di una degustazione comparata che ha preso in esame dieci diverse tipologie di miele, le preferenze espresse dai partecipanti si sono concentrate proprio su due dei prodotti presentati dalla delegazione di Varese.

«Partecipare a questa giornata di studio e divulgazione a Siena è stata un’importante opportunità per accendere i riflettori sul nostro Miele di Acacia DOP – ha commentato Emilio Ballinari, socio del Consorzio Miele Varesino –. Poter guidare gli esperti alla scoperta delle sue caratteristiche uniche è motivo di orgoglio, così come aver portato il nostro territorio su un palcoscenico così rilevante. Ringraziamo Confagricoltura Siena per questa vetrina strategica, che dà merito al lavoro del Consorzio».

Una filiera da 12mila alveari

La trasferta senese mette in luce il percorso di crescita di un comparto che nella provincia di Varese conta oggi oltre 12.000 alveari. Un’evoluzione tecnica e commerciale che vede la Camera di Commercio di Varese stabilmente a fianco dei produttori fin dal 1986, anno in cui l’ente camerale ha iniziato a coordinare la categoria, accompagnandola nel lungo iter burocratico culminato nel 2014 con il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP).

La partecipazione a eventi di respiro nazionale risponde alla strategia di aprire nuovi canali distributivi per gli apicoltori locali, ribadendo al contempo la funzione ambientale delle api nella salvaguardia del paesaggio e della sicurezza alimentare.

Il progetto di VareseNews: “La Via delle Api”

Un’idea nata da un lungo lavoro di VareseNews chiamato “Un anno con le api” (qui gli articoli e i video) e che grazie al patrocinio del Comune di Castronno che ha creduto fin da subito all’iniziativa e alla collaborazione con l’apicoltore Federico Tesser dell’azienda agricola Fonteincantata di Casciago sta per diventare realtà.

Si tratta di un percorso educativo e didattico che racconta il viaggio delle api e la loro importanza per l’ambiente: un cammino che collega la stazione di Castronno a Materia, la sede di VareseNews nel rione di Sant’Alessandro, passando attraverso luoghi ricchi di biodiversità. Il percorso sarà presto arricchito da pannelli informativi e video che raccontano le diverse fasi della vita delle api, il loro rapporto con l’ambiente e il lavoro degli apicoltori.

Ogni tappa del cammino è un’opportunità per apprendere di più sul ruolo fondamentale delle api nell’impollinazione e sulla necessità di preservare la loro salute per il benessere del nostro pianeta. All’arrivo, nel giardino di Materia, ci sarà un Honey Factor, apiario didattico installato da Apicolturaurbana per vedere da vicino come vivono le api nel loro ambiente naturale, senza rischi né per loro né per chi osserva.

Il progetto, dedicato alla memoria di Silvia e Alessandro, scomparsi nella tragedia del Mottarone grazie alla neonata associazione “Come l’aria” è realizzato grazie alla partecipazione di diversi partner (Ricola, Tigros, Trenord, Studio Costa, Parco Pineta, Azienda Agricola Fonteincanata, Nicora Garden, Apicolturaurbana) e gode del patrocino del Comune di Castronno.

Ogni pannello lungo la via contiene un QR Code che rimanda ai video, offrendo così una guida interattiva per tutti coloro che vogliono conoscere meglio l’importante lavoro che si cela dietro la produzione del miele e la tutela di questi piccoli, ma fondamentali insetti.

È un progetto pensato per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado: il percorso è adatto a tutti, facile e ricco di spunti interessanti. In una gita di una giornata (si può arrivare comodamente in treno o in autobus) gli studenti potranno scoprire La via delle api, ma anche tutto il mondo che ruota intorno a questi insetti impollinatori fondamentali per la biodiversità.