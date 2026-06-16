Il ministro Giorgetti in visita allo stabilimento ZEISS Vision Care di Castiglione Olona

Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha visitato nei giorni scorsi la sede di Castiglione Olona della divisione Vision Care di ZEISS Italia, azienda specializzata nella produzione di lenti da vista e da sole.

Durante la visita il ministro ha percorso i reparti produttivi, l’area logistica e il dipartimento di Ricerca e Sviluppo dell’azienda, parte del gruppo tedesco ZEISS, attivo nel settore ottico da 180 anni. Una tappa è stata dedicata allo ZEISS Experience Center, dove sono state mostrate alcune delle tecnologie sviluppate dal gruppo.

L’incontro ha incluso anche un confronto con i lavoratori dei diversi reparti sul futuro del comparto manifatturiero e tecnologico del territorio. Lo stabilimento di Castiglione Olona ha ricevuto di recente da Confindustria Varese un riconoscimento per i 50 anni di adesione all’associazione.