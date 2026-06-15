Il Ministro Pichetto Fratin a Varese per parlare di futuro economico, nucleare ed energia

Energia, nucleare e futuro economico del territorio. Sono questi i temi al centro del convegno “Varese Land Of?”, in programma venerdì 19 giugno alle ore 17:30 al Palace Hotel di Varese. L’appuntamento, organizzato e moderato dal consigliere regionale Giuseppe Licata, vedrà la partecipazione del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, insieme a rappresentanti delle istituzioni europee, regionali e del mondo produttivo locale.

Il dibattito e i partecipanti

All’incontro interverranno anche l’europarlamentare Massimiliano Salini, vicepresidente del Partito Popolare Europeo, e l’assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi. Il dibattito politico sarà anticipato da un panel tecnico-territoriale a cui prenderanno parte l’imprenditore Gianfranco Librandi e i rappresentanti provinciali di Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato.

Il focus della discussione riguarderà da vicino le prospettive di sviluppo economico della provincia di Varese, un territorio che si trova a fare i conti con la crisi energetica, le trasformazioni geopolitiche e i mutamenti dei mercati internazionali.

Le sfide del territorio e la crisi energetica

«Le sempre più frequenti crisi aziendali, le serrande abbassate nei centri cittadini e gli allarmi che arrivano dal comparto agricolo sono il riflesso di dinamiche globali che producono effetti molto concreti anche sul nostro territorio, soprattutto sul fronte occupazionale – spiega Licata –. Ma proprio in queste difficoltà la provincia di Varese può trovare l’occasione per rafforzare le proprie radici industriali ed imprenditoriali e coltivare vecchie e nuove vocazioni, dall’industria al turismo, dal digitale allo sport, cogliendo le opportunità della globalizzazione e dell’innovazione tecnologica, anziché subirne passivamente gli effetti. Per questo ho voluto coinvolgere al tavolo imprenditori e associazioni di categoria che ogni giorno affrontano le sfide di questo momento storico».

Al centro del tavolo ci sarà inevitabilmente il tema dei costi energetici, una delle zavorre principali per il tessuto economico locale e per le tasche dei cittadini.

Istituzioni e transizione ecologica

«Le istituzioni – prosegue il consigliere regionale – devono fare la loro parte, creando condizioni favorevoli alla crescita. A partire dal costo dell’energia, che oggi rappresenta uno dei principali fattori di difficoltà per imprese e famiglie, schiacciate da bollette sempre più pesanti. Ne parleremo con il Ministro Pichetto Fratin, impegnato in una battaglia politica per l’introduzione del nucleare di nuova generazione».

Il confronto toccherà anche il settore dei trasporti e dell’automotive, un comparto chiave per le aziende del Varesotto. «Con Massimiliano Salini, recentemente nominato relatore in Commissione Ambiente del Parlamento Europeo per la revisione del regolamento sugli standard di emissione di CO₂ per auto e furgoni, discuteremo anche di automotive, da cui dipendono molte filiere del nostro territorio. L’obiettivo – conclude Licata, consigliere regionale – è contribuire a costruire un dibattito serio, concreto e orientato al futuro del nostro territorio».

La partecipazione al convegno è aperta al pubblico, previa registrazione al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-varese-land-of-1990769129055