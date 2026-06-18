Il MIV fa il pieno di spettatori: “Da gennaio a maggio cresciuti del 36%”

C’è un dato che racconta meglio di molti discorsi il momento che sta vivendo il MIV Multisala Impero di Varese: da gennaio a maggio gli spettatori sono aumentati del 36% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E non è tutto. Il mese di maggio è stato il migliore di sempre, in termini di presenze, da quando il multisala ha aperto le sue porte nel novembre del 2006.

Un risultato importante per una struttura con nove sale che, negli ultimi anni, ha lavorato non solo sulla programmazione cinematografica, ma anche sulla costruzione di un’offerta culturale più ampia: cineforum, eventi dal vivo, spettacoli musicali, proiezioni speciali, iniziative per le scuole e appuntamenti pensati per pubblici diversi. Ne abbiamo parlato con Paola Frascaroli, responsabile commerciale e marketing, e Andrea Cervini, direttore del MIV Multisala Impero.

Che momento sta vivendo il Multisala Impero?

«Siamo entusiasti di annunciare un traguardo straordinario per il Multisala Impero di Varese, il cinema con nove sale che porta la magia del grande schermo nella nostra città. Da gennaio a maggio di quest’anno abbiamo registrato un incremento del 36% degli spettatori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: un risultato che ci riempie di orgoglio e ci incoraggia a continuare a investire nella qualità dell’esperienza cinematografica offerta al nostro pubblico. Il solo mese di maggio, inoltre, è stato il migliore, in termini di presenze, da quando il multisala ha aperto le sue porte nel novembre del 2006».

A cosa attribuite questo risultato?

«Questo successo è merito soprattutto dei nostri spettatori, che continuano a scegliere il MIV come punto di riferimento per vivere le emozioni del cinema. In questi primi cinque mesi dell’anno abbiamo accolto un pubblico sempre più numeroso, appassionato e curioso, desideroso di scoprire ogni settimana nuove proposte. Tra i titoli che hanno attirato maggiormente l’attenzione figurano grandi successi internazionali come “Il diavolo veste Prada 2”, “Michael” e “Super Mario Galaxy”, ma anche opere più intime e raffinate come “Hamnet” e “La Grazia”. Il pubblico ha potuto apprezzare non solo i film, ma anche una struttura accogliente, tecnologicamente all’avanguardia e in costante evoluzione».

Il successo del MIV passa anche da altre proposte…

«Il successo del MIV, però, non dipende soltanto dalla programmazione cinematografica. Ogni settimana il nostro team organizza eventi pensati per tutte le fasce di pubblico: proiezioni in versione originale sottotitolata, film restaurati, iniziative con le scuole, appuntamenti per le famiglie, eventi d’arte, documentari musicali, concerti live dai principali palcoscenici internazionali e anteprime con la presenza del cast in sala».

Quali sono le iniziative che stanno caratterizzando questa fase?

«Nell’ottica di offrire sempre nuove opportunità di visione, proponiamo anche serate speciali e rassegne quali

il CineMiv , il nuovo cineforum di Varese, con doppio spettacolo pomeridiano e serale dedicato a film di qualità selezionati dai principali festival internazionali, al prezzo speciale di 3,50 euro) o le proiezioni del martedì mattina, pensate per il pubblico più anziano e per chi preferisce il cinema nelle ore diurne;

, il nuovo cineforum di Varese, con doppio spettacolo pomeridiano e serale dedicato a film di qualità selezionati dai principali festival internazionali, al prezzo speciale di 3,50 euro) o le proiezioni del martedì mattina, pensate per il pubblico più anziano e per chi preferisce il cinema nelle ore diurne; la CineCena , appuntamento mensile organizzato in collaborazione con ristoranti del territorio, che permette di gustare cene gourmet durante la visione di film nella suggestiva Sala Saturno;

, appuntamento mensile organizzato in collaborazione con ristoranti del territorio, che permette di gustare cene gourmet durante la visione di film nella suggestiva Sala Saturno; la rassegna di 4 film “ Marilyn 100 ”, dedicata al centenario della nascita di Marilyn Monroe;

”, dedicata al centenario della nascita di Marilyn Monroe; la rassegna speciale sul cinema di montagna, realizzata in collaborazione con la sezione CAI di Varese».

Tra le novità c’è anche DoReMiv. Di cosa si tratta?

«DoReMiv: un anno di musica e spettacolo dal vivo Questa rassegna, che a luglio festeggerà il suo primo anno di attività, è l’assoluta novità del Multisala. Nata per arricchire la nostra offerta culturale, DoReMiv propone spettacoli dal vivo (non solo musicali) regalando al pubblico la possibilità di tornare al MIV non solo per il cinema, ma anche per concerti ed altri eventi dal vivo. Il progetto è stato inaugurato lo scorso anno con uno spettacolo dedicato a Raffaella Carrà e, da allora, sono stati organizzati 40 concerti di musica rock e pop, con omaggi ad artisti quali Santana e Mia Martini, oltre a spettacoli di illusionismo e di teatro dei burattini dedicati all’infanzia. I risultati sono stati straordinari: quasi tutti gli eventi hanno registrato il tutto esaurito e il riscontro del nostro pubblico è sempre stato estremamente positivo».

State già lavorando alla prossima stagione?

«Stiamo già lavorando alla prossima stagione DoReMiv (le prevendite sono già aperte) che prenderà il via a settembre con nuove proposte musicali e molte sorprese, tra le quali il concerto “Stasera che sera” che vedrà sul palco Carlo Marrale – storico autore e fondatore dei Matia Bazar – con la sua band».

E per quanto riguarda il cinema, quali sono le prossime uscite più attese?

«Tornando agli appuntamenti cinematografici, il vero “marchio di fabbrica” del MIV, le prossime uscite saranno a dir poco speciali: oltre a “Disclosure Day” di Steven Spielberg (in sala dal 10 giugno), i nostri schermi offriranno titoli quali “Toy Story 5” (dal 18 giugno), “Supergirl” (dal 25 giugno), “Minions & Monsters (dal 1° luglio), “Odissea” di Christopher Nolan (dal 16 luglio), “Spider-Man: Brand New Day” (dal 29 luglio) e “Oceania – live action” (dal 19 agosto). Con tanti film, nuovi eventi e nuovi progetti culturali, il MIV continua a crescere e a rinnovarsi. Vi aspettiamo per un altro anno di emozioni, spettacoli e grandi storie da vivere insieme sul grande schermo».