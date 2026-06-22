Il Movimento 5 Stelle critica le risposte del Comune di Varese sulle osservazioni al Piano di Governo del Territorio

Il percorso di approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio (PGT) di Varese accende il dibattito politico. Il Gruppo territoriale del MoVimento 5 Stelle, formalmente esterno al Patto per Varese ma col quale sono state avviate interlocuzioni da parte della coalizione di centrosinistra, ha espresso forte insoddisfazione per le risposte ricevute dagli uffici comunali in merito alle osservazioni presentate dai propri tavoli tecnici (Urbanistica, Ambiente e Diritti degli animali). Secondo gli esponenti del Movimento, le motivazioni fornite dall’amministrazione per giustificare il mancato recepimento delle proposte non sono soddisfacenti.

«Benché le osservazioni non siano vincolanti, l’amministrazione ha il dovere di fornire una risposta opportunamente motivata, sia in caso di accoglimento che di rigetto», precisa Diego Carmenati, Vice Rappresentante Vicario del M5S Varese. «Dalla lettura dei riscontri non possiamo dirci soddisfatti».

Sulla stessa linea l’architetto Fiorenzo Pedroletti, coordinatore del tavolo Urbanistica e Rigenerazione urbana, che ravvisa la mancanza di un dibattito reale: «Sembrerebbe che le risposte siano state un semplice passaggio formale e obbligato, senza alcuna volontà di considerare le osservazioni come un momento di riflessione per compiere scelte condivise e utili per la città».

I nodi del contendere: dal sociale all’ippodromo

Le critiche dei pentastellati toccano diversi ambiti della pianificazione cittadina:

Dinamiche abitative e povertà: Il M5S contesta il fatto che, sulle proposte di riequilibrio residenziale, inclusione e contrasto alla povertà estrema, il Comune si sia limitato a rimandare agli elaborati allegati al Rapporto Ambientale (R.A.), senza entrare nel merito di problematiche definite ormai urgenti.

Comparto Ippodromo e scuderie: I Cinque Stelle giudicano non pertinente il richiamo al contenimento del consumo di suolo fatto dal Comune, evidenziando come l’osservazione puntasse invece il dito contro l’eccessiva volumetria prevista (oltre 33.000 metri cubi sul comparto scuderie, in una zona già critica per la mobilità). Sul futuro dell’area, la coordinatrice provinciale Francesca Bonoldi ribadisce la linea del Movimento: «Mettiamo in discussione il mantenimento delle attività ippiche, in forte affanno, proponendo la trasformazione in un grande parco con impianti sportivi e ricreativi, un progetto che non graverebbe sulle casse comunali».

Il caso del nuovo canile ai Duni

Un altro punto di netta frizione riguarda la localizzazione del nuovo centro polifunzionale per animali (canile, gattile, rifugio e Cras). Il PGT ne prevede l’insediamento in zona Duni, una scelta che il M5S definisce “inopportuna”.

«L’Amministrazione vuole ostinatamente la struttura in una posizione che va a interferire con un corridoio ecologico già compromesso, che andrebbe invece ripristinato», attacca Carmenati, segnalando anche carenze infrastrutturali come l’assenza della rete fognaria nell’area. La controproposta del Movimento prevede lo spostamento della struttura nell’area dismessa dell’ex macello civico: «È una zona già urbanizzata e servita, che permetterebbe di realizzare un canile moderno, accessibile e aperto alla cittadinanza per favorire le adozioni, superando la vecchia concezione dei recinti angusti».

Proprio di pianificazione del territorio a Varese si parlerà giovedì 25 giugno alle 21: Andrea Civati, assessore all’urbanistica del Comune di Varese, illustrerà alcuni dei principi ispiratori del Piano di Governo del Territorio di Varese, fortemente orientato a limitare il consumo di suolo, a rafforzare i servizi ecosistemici e a contrastare i cambiamenti climatici, con un’impostazione innovativa che può essere adottata da altri Comuni, e ne discute con Giulia Melica, funzionaria scientifica del JRC e Luciano Crespi, Professore ordinario fuori ruolo di design, Politecnico di Milano.

QUI I DETTAGLI E IL MODULO DI ISCRIZIONE GRATUITA https://www.materiaspaziolibero.it/eventi/la-pianificazione-urbanistica-per-una-citta-verde