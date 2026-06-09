Il Palio Sestese ottiene il patrocinio oneroso del Consiglio Regionale della Lombardia

La quindicesima edizione del Palio Sestese – La Città è in Festa ha ottenuto il patrocinio oneroso del Consiglio Regionale della Lombardia. Un riconoscimento istituzionale «che premia il grande lavoro svolto nel corso degli anni – commentano gli organizzatori – e che conferma il valore sportivo, culturale e sociale di una manifestazione diventata un punto di riferimento per l’intero territorio».

«Ringrazio di cuore l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia per il sostegno accordato alla nostra manifestazione – commenta il presidente del Palio Sestese, Simone Pintori – e desidero rivolgere un particolare ringraziamento al Vicepresidente Giacomo Cosentino, che fin dai tempi del riconoscimento di Sesto Calende come Comune Europeo dello Sport ha sempre dimostrato attenzione e vicinanza alle nostre iniziative».

L’edizione 2026 sarà particolarmente significativa, poiché celebrerà il quindicesimo anniversario del Palio Sestese. Per l’occasione sono previste numerose iniziative che arricchiranno il programma dell’evento, a testimonianza della crescita costante di una manifestazione che, grazie all’impegno dei suoi fondatori e di tutti coloro che vi hanno contribuito negli anni, è diventata uno degli appuntamenti più importanti e partecipati della città.

Un risultato che non sarebbe stato possibile senza il fondamentale contributo della Pro Loco dei Commercianti, delle numerose associazioni del territorio, dei capisquadra, degli atleti, dei volontari e di tutti coloro che, sia all’interno del direttivo sia nell’organizzazione operativa, dedicano tempo, passione e competenze alla riuscita dell’evento.

La manifestazione nacque per celebrare il riconoscimento del titolo di Città a Sesto Calende e, anno dopo anno, è diventata un simbolo di appartenenza e orgoglio per tutta la comunità. Dall’amministrazione guidata dall’allora Sindaco Marco Colombo, passando per il Sindaco Giovanni Buzzi, che ebbe l’intuizione di dare vita a un Palio cittadino, fino all’attuale amministrazione del Sindaco Maria Elisabetta Giordani, le diverse amministrazioni comunali hanno sempre sostenuto e accompagnato la crescita dell’iniziativa.

«Come Regione Lombardia siamo sempre attenti a sostenere le iniziative territoriali che hanno la straordinaria capacità di valorizzare i valori della comunità e contribuire alla crescita del proprio territorio», dichiara il vicepresidente del Consiglio Regionale Giacomo Cosentino.

Nelle prossime settimane verrà ufficializzato il calendario definitivo delle iniziative che animeranno la città nelle giornate del 12 e 13 settembre 2026, due giorni di festa, sport, tradizione e condivisione che si preannunciano particolarmente ricchi di appuntamenti per celebrare i quindici anni del Palio Sestese.”