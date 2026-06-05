“Il Pane di Oggi”: la Fondazione della Comunità di Malnate a supporto delle famiglie del territorio

Ha preso il via il progetto “Il Pane di Oggi”, il nuovo fondo promosso dalla Fondazione della Comunità di Malnate con l’obiettivo di sostenere le famiglie del territorio che si trovano ad affrontare situazioni di fragilità economica, attraverso il supporto all’acquisto di beni alimentari e di prima necessità.

Il fondo “Il Pane di Oggi” è nato da un atto di generosità silenziosa di un cittadino che ha scelto di affidare alla Fondazione della Comunità di Malnate un compito prezioso: trasformare una donazione in un aiuto concreto per chi, all’interno della comunità, attraversa un momento di fragilità.

Da questo gesto è nata la volontà di creare uno strumento stabile e duraturo, capace di sostenere nel tempo l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità per le famiglie che si trovano in difficoltà economica. Un’iniziativa che interpreta pienamente la missione della Fondazione: valorizzare la solidarietà e tradurla in azioni concrete a beneficio del territorio.

«La Fondazione della Comunità di Malnate, oltre ai propri compiti statutari, vuole diffondere un messaggio concreto di solidarietà, vicinanza e attenzione ai bisogni delle persone. Ma ogni messaggio, per essere davvero efficace, deve tradursi in un’azione – afferma il Presidente della Fondazione della Comunità di Malnate, Carlo Grizzetti – È in questo spirito che nasce il Fondo “Il Pane di Oggi”, pensato per offrire un aiuto costante a chi vive una difficoltà legata a un bisogno primario fondamentale come quello alimentare. Grazie alla generosità di molti cittadini, vogliamo trasformare la solidarietà in benessere, dignità e salute per la nostra comunità»,

Il fondo sarà alimentato sia da risorse proprie della Fondazione sia dalla generosità di cittadini e realtà del territorio che vorranno contribuire a sostenerlo. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione sulle nuove forme di povertà che interessano sempre più famiglie e che, nel caso della povertà alimentare, rischiano di trasformarsi anche in un problema di salute e di esclusione sociale.

Per presentare ufficialmente il fondo e raccogliere le prime risorse a suo sostegno, la Fondazione della Comunità di Malnate organizza la Cena Estiva Solidale in programma giovedì 18 giugno 2026 a Castiglione Olona.

La serata offrirà ai partecipanti un’occasione di incontro, cultura e convivialità, trasformando un momento piacevole in un aiuto concreto per la comunità locale.

Il programma prevede, a partire dalle ore 18.30, la possibilità di visitare liberamente il MAP – Museo Arte Plastica, che nella stessa serata ospiterà visite gratuite legate all’esposizione dell’artista attualmente in mostra. Alle ore 19.00 è previsto l’aperitivo di benvenuto presso La Dislocanda, mentre alle ore 20.00 si terrà la cena.

L’evento si svolgerà presso La Dislocanda, in via Roma 40 a Castiglione Olona.

La quota di partecipazione è di 60 euro.

Per prenotazioni:

331 325 8790

Partecipare significa contribuire concretamente al Fondo “Il Pane di Oggi” e sostenere un progetto che nasce dal territorio e per il territorio, con l’obiettivo di garantire un aiuto reale a chi vive una situazione di difficoltà.

Con questa nuova iniziativa, la Fondazione della Comunità di Malnate rinnova il proprio impegno a favore della comunità, promuovendo una solidarietà capace di trasformarsi ogni giorno in dignità, benessere e vicinanza concreta alle persone.

Fondazione della Comunità di Malnate

www.fondazionemalnate.it