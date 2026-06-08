Il pareggio dei ballottaggi a Legnano e Somma e il dolore per la vita spezzata di Sara mentre era felice



Le notizie dell’8 giugno da ascoltare in meno di 9 minuti. Tra quelle principali abbiamo i risultati dei ballottaggi a Legnano e Somma Lombardo e il dolore per la scomparsa di una ragazza di 16 anni che stava andando al lago, colpita insieme agli amici da un’auto lungo la ss 394 del lago Maggiore a Maccagno.