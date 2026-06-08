Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Il pareggio dei ballottaggi a Legnano e Somma e il dolore per la vita spezzata di Sara mentre era felice

I principali fatti del giorno e quelli più curiosi da ascoltare in meno di 9 minuti

podcast varesenews notizie giornale radio


Le notizie dell’8 giugno da ascoltare in meno di 9 minuti. Tra quelle principali abbiamo i risultati dei ballottaggi a Legnano e Somma Lombardo e il dolore per la scomparsa di una ragazza di 16 anni che stava andando al lago, colpita insieme agli amici da un’auto lungo la ss 394 del lago Maggiore a Maccagno.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.