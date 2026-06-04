Il pattinaggio celebra la sua storia: in 700 all’Acinque Ice Arena per i 35 anni di Icesport Varese

Un viaggio a ritroso nel tempo per celebrare un traguardo storico sul ghiaccio di casa. Icesport Varese ha festeggiato i suoi 35 anni di attività con il tradizionale saggio di fine stagione, andato in scena all’Acinque Ice Arena davanti a una cornice di pubblico di circa 700 spettatori tra famiglie, appassionati e sostenitori. Fondata il 1° dicembre 1990, la società varesina ha scelto di spegnere le trentacinque candeline dedicando lo spettacolo proprio al decennio che l’ha vista nascere.

Il titolo dell’evento, “Back to The 90’s”, ha fatto da filo conduttore al pomeriggio di domenica 31 maggio che ha unito i ricordi societari alla cultura pop dell’epoca.

L’evento si è aperto con la proiezione di un video celebrativo che ha ripercorso i momenti salienti, i successi e i protagonisti che hanno segnato la storia del club dal 1990 a oggi. Subito dopo, la parola è passata alla pista, dove sono scesi oltre 250 atleti di tutte le età e livelli. Il programma ha visto alternarsi le esibizioni dei bambini e dei ragazzi dei corsi base, dei collettivi del preagonismo, fino alle performance degli atleti del settore agonistico.

Applausi scroscianti dagli spalti hanno accompagnato anche i passaggi delle due squadre di pattinaggio sincronizzato della società, le Frost Fairies. Le coreografie e i costumi degli atleti hanno interpretato le hit musicali più famose, i programmi televisivi e i cartoni animati simbolo degli anni Novanta.

La manifestazione si è chiusa con il consueto schieramento finale di tutti i pattinatori per i ringraziamenti allo staff tecnico, ai dirigenti e a quanti hanno collaborato alla crescita del sodalizio in questo trentennio abbondante di vita. Sabato l’Open Day per la nuova stagioneArchiviato lo show, per l’Icesport Varese l’attività non si ferma immediatamente.

Sabato 6 giugno, dalle ore 15:10 alle ore 16:00, la pista dell’Acinque Ice Arena di via Albani tornerà infatti accessibile per l’Open Day societario. L’appuntamento è rivolto a bambini, ragazzi e adulti che desiderano cimentarsi per la prima volta con le lame o ricevere informazioni sui corsi della prossima stagione. La partecipazione è aperta e per motivi organizzativi è possibile richiedere informazioni o segnalare la propria presenza scrivendo una e-mail alla segreteria all’indirizzo icesportvarese@gmail.com.