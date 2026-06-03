“Il pellegrino del sole” a Cardano al Campo: l’importanza di perdersi per ritrovarsi

«Abbiamo il potere di realizzare i nostri sogni, per quanto ci sembrino irraggiungibili?»

È questa la domanda che, sin dagli inizi, ha spinto Riccardo Silvestri lungo il suo percorso di vita. Giovedì 4 giugno alle ore 20:30, al Circolo Quarto Stato a Cardano al Campo, l’autore presenterà il suo romanzo d’esordio “Il Pellegrino del Sole”, un’opera che esplora i temi del viaggio di scoperta personale, il coraggio di tracciare la propria strada e il potere inaspettato della vita nel portarci a ciò che più desideriamo.

L’evento sarà un incontro aperto al pubblico; una serata di consapevolezza oltre che di presentazione del libro. Scritto a seguito di una profonda trasformazione personale che lo ha portato da fare il consulente in Germania a girare il mondo in cerca di risposte, “Il Pellegrino del Sole” nasce dal desiderio di Silvestri di raccontare una grande avventura, che ispiri le persone a seguire una via alternativa, meno battuta ma autentica e carica di significato.

Il romanzo si svolge in India, terra in cui l’autore ha viaggiato per più di tre mesi per raccoglierne l’essenza, e proprio in quei luoghi mistici e selvaggi il protagonista della storia, Hero, affronta un pellegrinaggio solo all’apparenza senza una meta e dettato dal caso, per scoprire la sua vera identità e i grandi schemi invisibili che muovono l’esistenza.

Ingresso libero.