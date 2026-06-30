Il Pirellone stanzia un milione di euro per garantire le cure primarie ai senzatetto lombardi

I cittadini senza fissa dimora sul territorio regionale avranno diritto all’assegnazione del medico di base o del pediatra di libera scelta. Il Consiglio regionale ha infatti approvato all’unanimità il provvedimento bipartisan nato nel novembre del 2023 su proposta di Pierfrancesco Majorino (PD) e sviluppato dai relatori Davide Casati (PD) e Christian Garavaglia (FdI). La norma garantisce una presa in carico sanitaria effettiva per chi non possiede una residenza anagrafica stabile, puntando sulle cure primarie, sulla prevenzione e sulla continuità assistenziale per alleggerire la pressione sui Pronto Soccorso.

La legge si articola in 7 articoli e stanzia un investimento di 1 milione e 125 mila euro ripartito sulle tre annualità del triennio corrente e successivo. Il fulcro operativo della nuova rete assistenziale coincide con le Case di Comunità, identificate come i principali punti di accesso ai servizi. Attraverso questo canale, i cittadini italiani senza dimora e privi di copertura sanitaria possono iscriversi negli elenchi degli assistiti delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST), ottenendo le prestazioni previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Il meccanismo si regge sulla sinergia tra le ASST e le realtà del terzo settore. Le associazioni si occuperanno di informazione, orientamento, accompagnamento e prossimità. I medici che operano all’interno di questi enti riceveranno l’abilitazione alla prescrizione medica direttamente sui sistemi informatici della Regione. Per vigilare sull’applicazione della riforma e superare gli ostacoli burocratici viene inoltre istituita una Cabina di Regia regionale.

«Questa legge – ha evidenziato il relatore Davide Casati – restituisce dignità alle persone più fragili e porta la prevenzione anche negli angoli più bui delle nostre città. Allo stesso tempo sostiene e valorizza gli enti del terzo settore. È inoltre utile dal punto di vista economico perché rende più efficiente l’utilizzo delle risorse pubbliche, riducendo il ricorso improprio ai Pronto Soccorso e rafforzando la medicina territoriale».

La sostenibilità del testo trova riscontro anche nelle parole del correlatore Christian Garavaglia: «È stato un lavoro proficuo, portato avanti con un approccio serio, concreto e sostenibile. Il diritto alla salute va garantito anche alle persone più fragili. L’anima di questa legge sono la prevenzione, la dimensione sociale e la sostenibilità economica».

L’approvazione sana un vuoto assistenziale sollevato dai banchi dell’opposizione. «Siamo orgogliosi – ha dichiarato Pierfrancesco Majorino – che il provvedimento sia diventato legge: non possiamo assolutamente tollerare il fatto che chi vive per strada diventi la persona più esposta sul piano delle problematiche riguardanti la salute, senza alcun tipo di copertura dal punto di vista medico. Come già avvenuto in altre regioni, anche la Lombardia colma questo ritardo».

L’efficacia dello stanziamento e della riorganizzazione raccoglie consensi trasversali tra le forze politiche. Per Paola Pizzighini (M5S) si tratta di «una scelta di civiltà che migliora le cure e l’uso delle risorse pubbliche», mentre Diego Invernici (FdI) rimarca che «il modello di sviluppo territoriale lombardo è capace di intercettare le fragilità». Il percorso condiviso viene rivendicato infine da Giulio Gallera (FI): «Il testo è stato migliorato grazie al lavoro fatto tutti insieme in Commissione: sui problemi veri il Consiglio può incidere positivamente».