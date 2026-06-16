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Il Pirellone vara il testo unico per accelerare gli interventi sulle reti elettriche

Via libera alla legge regionale sulla distribuzione dell'energia: tre percorsi autorizzativi diversi per accelerare gli investimenti

energia elettrica

L’Aula del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge sulle disposizioni in materia di opere relative a reti e impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete di trasmissione nazionale. Il testo unifica in un solo corpus legislativo le regole per gli impianti a bassa, media e alta tensione fino a 220.000 V, superando una frammentazione normativa che durava dal 1982. Il provvedimento mira a garantire l’efficienza operativa, la tutela dell’ambiente e la protezione della salute pubblica attraverso la semplificazione delle procedure, la certezza dei tempi e la salvaguardia del territorio.

Il documento, illustrato a Milano dal vice presidente della Commissione Ambiente e relatore del provvedimento Riccardo Pase, introduce un sistema autorizzativo che distingue i procedimenti in base alla complessità degli interventi. Sono previsti tre diversi metodi per accelerare gli investimenti sulle infrastrutture. Il primo è l’Autorizzazione Unica, un procedimento centralizzato che si conclude tassativamente in 90 giorni. Il secondo è la Procedura Abbreviata, una corsia rapida attivabile su richiesta per gli impianti in media tensione compresi tra 1.000 V e 30.000 V. Il terzo è l’Autocertificazione, applicabile per gli interventi di rinnovo, ricostruzione e potenziamento di reti esistenti a impatto zero sul territorio. Resta invece libera l’attività di manutenzione ordinaria e gli interventi sulla bassa tensione fino a 1.000 V.

Il provvedimento interviene anche sul fronte della tutela della salute pubblica nel rispetto del principio di precauzione contro l’esposizione ai campi elettromagnetici. I gestori hanno l’obbligatorietà di comunicare l’attivazione di nuovi impianti ad ARPA e ai Comuni entro 30 giorni. La riforma introduce inoltre la conferma definitiva delle funzioni di controllo e autorizzazione in capo alla Città Metropolitana di Milano e alle 12 Province lombarde.

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Pubblicato il 16 Giugno 2026
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