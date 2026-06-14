Il ponte tra Germignaga e Luino dedicato ai volontari della Croce Rossa: quarant’anni di impegno al servizio della comunità

Un ponte che unisce due sponde, ma soprattutto due comunità. Da oggi il collegamento tra Germignaga e Luino porta ufficialmente il nome dei volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato di Luino e Valli, un tributo a quarant’anni di presenza costante accanto ai cittadini dell’Alto Varesotto.

La cerimonia di intitolazione, inserita nel programma delle celebrazioni per il quarantennale del Comitato, ha richiamato sul lungolago un folto pubblico e numerose autorità istituzionali. Accanto al presidente della Provincia di Varese Marco Magrini erano presenti i sindaci Andrea Pellicini di Luino e Marco Fazio di Germignaga, insieme a molti primi cittadini dei Comuni che fanno parte dell’area servita dal Comitato della Croce Rossa. Tra loro amministratori provenienti da Maccagno con Pino e Veddasca, Porto Valtravaglia, Brezzo di Bedero, Montegrino Valtravaglia, Grantola, Cunardo, Mesenzana, Castelveccana, Dumenza, Agra e dagli altri centri del territorio che hanno voluto testimoniare la propria vicinanza all’associazione.

Presenti anche il consigliere regionale Samuele Astuti, che ha sottolineato il valore delle attività dei volontari della Croce rossa, e la consigliera regionale Romana Dell’Erba, che ha sottolineato il valore simbolico della scelta: «Non è solo una struttura. È un simbolo che dice una cosa precisa: i volontari sono il collegamento vero tra i bisogni delle persone e i servizi socio-sanitari del territorio. Sono loro che arrivano dove serve, quando serve. Che non lasciano indietro nessuno. Dedicare un ponte a chi costruisce ponti ogni giorno è il modo giusto per dire grazie».

L’intitolazione ha rappresentato uno dei momenti più significativi delle iniziative organizzate per celebrare i quarant’anni del Comitato di Luino e Valli, una realtà che nel tempo è diventata un punto di riferimento per il soccorso sanitario, la protezione civile, il sostegno alle persone fragili e le attività rivolte ai giovani. Un anniversario che coinvolge l’intero territorio, come dimostra il patrocinio concesso dai 23 Comuni serviti dal Comitato, dalle Comunità Montane del Verbano e del Piambello e dalla Provincia di Varese.

L’intitolazione del ponte assume così un significato che va oltre la semplice denominazione di un’infrastruttura: diventa il riconoscimento pubblico di una storia collettiva fatta di disponibilità, solidarietà e presenza, valori che da quarant’anni accompagnano l’azione della Croce Rossa tra le valli e le rive del Verbano.