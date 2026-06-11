Il Premio Filippo Bossi 2026 celebra a Bodio Lomnago Margherita Spampinato e i “Piccoli bagliori di anime”

Ci sono immagini capaci di catturare l’infinitamente piccolo, quel millimetrico istante in cui un volto si apre e rivela un frammento di verità . È attorno a questa magia dello sguardo che si accenderanno i riflettori nel Salone di Villa Puricelli a Bodio Lomnago, dove sabato 13 giugno 2026, a partire dalle ore 21.00, prenderà il via la diciassettesima edizione del Premio Filippo Bossi. L’appuntamento, nato per volere dell’Associazione culturale Amici di Filippo per mantenere viva la memoria e la professionalità del videomaker scomparso nel 2006, quest’anno si presenta al pubblico con il sottotitolo “Piccoli bagliori di anime”.

Il fulcro della serata sarà l’assegnazione del riconoscimento a Margherita Spampinato, regista e sceneggiatrice emergente tra le più apprezzate e premiate del panorama italiano contemporaneo. Spampinato ha saputo incantare la critica grazie alla sua opera prima, il lungometraggio “Gioia mia”, che le è valso sia il Premio Speciale della Giuria Cine+ al 78° Locarno Film Festival, sia il recente David di Donatello 2026 come miglior regista esordiente.

Il cinema di Spampinato si distingue per un’indagine intimista condotta attraverso primissimi piani ravvicinati e sfondi sfocati, una tecnica capace di far affiorare l’anima di personaggi complessi, sospesi tra la fatica di crescere dell’infanzia e il disorientamento dell’età più avanzata. Sebbene la regista non potrà essere presente di persona a causa di impegni urgenti sopravvenuti nell’ultimo mese, il pubblico della serata potrà ascoltare un suo videomessaggio, mentre il premio fisico verrà ritirato sul palco da Benedetta Scagnelli, produttrice della pellicola.

A condurre la cerimonia di premiazione sarà Stefano Dani di Radio Village Network, che torna sul palco di Bodio Lomnago dopo l’esperienza dello scorso anno per guidare una serata ricca di ospiti. Tra i protagonisti sul palco ci sarà Gigi Ceresa, storico regista della Rai che proprio quest’anno festeggia il trentesimo anniversario della prima leggendaria edizione di Overland, la spedizione automobilistica transoceanica da Roma a New York attraverso la Siberia e l’Alaska. Per l’occasione verranno proiettate alcune emozionanti immagini d’archivio girate all’epoca proprio da Filippo Bossi sotto la regia di Ceresa, la cui carriera nel broadcasting nazionale è nata da una passione per il cinema all’oratorio, poi evolutasi tra televisioni locali piemontesi e studi di produzione a Milano.

Accanto a lui, il parterre degli ospiti vedrà la presenza dell’artista varesina Elisabetta Pieroni. Quest’ultima, pittrice e ceramista poliedrica con oltre centocinquanta mostre all’attivo tra Parigi, Tokyo e Bruxelles, è proprio l’autrice del premio in ceramica refrattaria modellata a mano che verrà consegnato durante la serata, un’opera che riflette la sua tipica poetica legata alla fragilità della natura.

La parte musicale dell’evento sarà invece affidata alle sonorità moderne e venature funk dei Dozenhapp, giovane band varesina composta da cinque elementi che, dopo i successi del 2025 alla festa del Rugby di Varese e alla finale del Tour Music Fest a San Marino, proporrà i propri singoli in attesa del lancio del loro primo album.