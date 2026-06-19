Il premio Scerbanenco Orso Tosco a Varese per presentare “La malinconia del tartufo”
Sabato 20 giugno alle 18.30 la Mondadori Bookstore di Varese, in via Morosini 10, ospita lo scrittore per la presentazione di un edito da Nero Rizzoli
Sabato 20 giugno alle 18.30 la Mondadori Bookstore di Varese, in via Morosini 10, ospita Orso Tosco per la presentazione di La malinconia del tartufo, edito da Nero Rizzoli. A dialogare con l’autore sarà Emiliano Bezzon.
Orso Tosco è scrittore, poeta e sceneggiatore. Nel 2024 ha pubblicato il suo primo giallo, L’ultimo pinguino delle Langhe, con protagonista il commissario Gualtiero Bova, che gli è valso il Premio Scerbanenco.
Nel terzo capitolo della saga del commissario Gualtiero Bova, alias “il Pinguino”, La malinconia del tartufo, la vicenda si snoda tra le colline delle Langhe e ruota attorno all’omicidio del controverso pittore Titti Sbrana, assassinato nonostante avesse già programmato il suicidio assistito.
L’appuntamento rientra nel programma di Nord in Giallo, la rassegna dedicata alla narrativa noir e gialla giunta alla quinta edizione, organizzata a Varese con il patrocinio del Comune tra il 24 aprile e il 26 giugno 2026.
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