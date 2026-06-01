Il presidente Attilio Fontana ad Azzate: un dialogo sul futuro del territorio con il Laboratorio delle Idee

Un confronto aperto sulle grandi sfide che attendono la Lombardia, partendo dal punto di vista dei piccoli comuni e delle comunità locali.

Martedì 9 giugno, alle ore 20.45, la sala consiliare di Villa Bossi Benizzi Tettoni Castellani ad Azzate ospiterà un dialogo con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. L’evento, intitolato “La Lombardia che cambia: territori, comunità e futuro”, è promosso dall’amministrazione comunale nell’ambito del percorso tracciato da Laboratorio delle idee. A condurre il dialogo sarà il vicesindaco Giacomo Tamborini.

Il progetto, nato all’interno del contesto azzatese, si è consolidato nel tempo come un punto di riferimento per l’approfondimento della politica e dell’amministrazione. Ideatore e principale motore di questo spazio culturale e amministrativo è Tamborini, che sottolinea il valore di un cammino che parte dalla dimensione locale per guardare ai grandi temi contemporanei.

«Il Laboratorio delle Idee nasce dalla convinzione che anche una realtà locale come Azzate può contribuire al dibattito pubblico sui grandi temi che interessano il nostro territorio e non solo. Fin dall’inizio abbiamo lavorato per costruire uno spazio di confronto serio, aperto e qualificato, capace di coinvolgere amministratori, rappresentanti delle istituzioni, studiosi e professionisti, con l’obiettivo di approfondire questioni che incidono concretamente sulla vita delle persone e sul futuro delle nostre comunità», spiega Tamborini.

Negli ultimi anni la rassegna ha registrato una partecipazione sempre più estesa, intercettando l’esigenza diffusa tra i cittadini di comprendere le dinamiche complesse del panorama politico e sociale attuale.

«In questi anni il Laboratorio è cresciuto grazie alla qualità degli ospiti e all’interesse dimostrato da tanti cittadini, diventando un appuntamento riconosciuto e apprezzato ben oltre i confini del nostro comune. Questo risultato dimostra che esiste una forte domanda di approfondimento, di dialogo e di buona politica, intesa come capacità di comprendere i problemi e costruire soluzioni credibili».

La presenza del governatore Fontana rappresenta un momento di sintesi per questo percorso, e pone l’accento sulla necessità di un filo diretto e costante tra l’ente regionale e le singole municipalità.

«È in questo contesto che si inserisce l’incontro con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – conclude Giacomo Tamborini -. Al di là di ogni sensibilità politica, sarà un’occasione per confrontarsi sul futuro della Lombardia, sulle sfide che attendono i territori, sul rapporto tra istituzioni regionali ed enti locali e sulle opportunità che dobbiamo essere capaci di cogliere per garantire sviluppo, servizi e qualità della vita ai cittadini».