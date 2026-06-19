Il presidente della Lombardia Fontana annulla la missione negli USA: “Inaccettabili le parole di Trump su Meloni”
Dopo le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il governatore lombardo decide di cancellare la trasferta istituzionale negli Stati Uniti prevista la prossima settimana
Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha annullato la missione istituzionale negli Stati Uniti prevista per la prossima settimana, dopo le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una decisione assunta d’intesa con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e motivata dalla volontà di prendere una posizione netta a tutela delle istituzioni italiane.
L’annuncio è arrivato direttamente dal governatore lombardo, che ha espresso solidarietà alla premier definendo «inaccettabili» le parole pronunciate da Trump.
«Esprimo piena solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni – scrive il governatore della Lombardia – per le parole inaccettabili pronunciate da Donald Trump, che non riflettono il rispetto e la correttezza su cui devono fondarsi i rapporti tra Capi di Stato e di Governo».
La missione avrebbe dovuto svolgersi negli Stati Uniti la prossima settimana e prevedeva la partecipazione di Fontana, insieme al ministro Tajani, a un forum economico e a una serie di iniziative dedicate alla promozione del sistema Lombardia.
«Un’offesa per l’intero paese»
Fontana ha spiegato che le dichiarazioni dell’ex presidente americano rappresentano un’offesa non soltanto nei confronti della presidente del Consiglio, ma anche dell’intero Paese.
«Le parole di Trump – sottolinea Fontana – offendono la presidente Meloni e l’Italia. Per questo motivo, d’intesa con il Ministro Tajani, è stato deciso di annullare la missione istituzionale negli USA».
Il governatore ha inoltre ricordato la sua recente partecipazione alle celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza americana, sottolineando il valore dei rapporti storici tra i due Paesi.
«L’amicizia, così come le relazioni internazionali, si fonda sul rispetto reciproco e sul senso delle istituzioni – conclude il presidente –. Quando questi principi vengono meno, è necessario assumere una posizione chiara».
Annullata anche la missione dell’assessore Guidesi
Alla decisione del presidente della Regione si è aggiunta anche quella dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, che ha annullato la propria missione istituzionale negli Stati Uniti prevista per la stessa settimana.
L’assessore avrebbe dovuto partecipare a una serie di incontri e iniziative dedicate alla promozione del sistema Lombardia con imprenditori e operatori economici locali. La scelta segue quella del ministro Tajani e del presidente Fontana, condividendone le motivazioni legate alle dichiarazioni di Trump e alla necessità di difendere il ruolo e la dignità delle istituzioni italiane.
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