Il primo voto dei varesini nel 1946: una conferenza per l’80° della Repubblica

Venerdì 19 giugno all’Istituto Anna Frank l’incontro promosso dalla Biblioteca “Bruna Brambilla”. I relatori Daniela Franchetti e Rocco Cordì analizzeranno il contesto sociale dell’epoca e il debutto del suffragio universale femminile

Una riflessione storica per riandare alle origini della democrazia locale e nazionale, a ridosso di un anniversario fondamentale. In vista dell’ottantesimo anno dalla nascita della Repubblica Italiana, la Biblioteca “Bruna Brambilla” (inserita nel Sistema Urbano di Varese) organizza un incontro pubblico per ripercorrere i passaggi cruciali che segnarono il territorio nel secondo dopoguerra.

L’appuntamento, intitolato “Il primo voto non si scorda mai – Riflessioni sulla Varese del 1946: situazione economica e sociale e prime elezioni a suffragio universale”, si terrà venerdì 19 giugno 2026 alle ore 17:45 presso l’Istituto Anna Frank, in via Carnia 155 a Varese.

La città nel 1646 tra ricostruzione e democrazia

L’iniziativa, curata direttamente dai volontari della biblioteca, intende ricostruire la fotografia di una Varese profondamente provata dalle conseguenze materiali, economiche e sociali del conflitto mondiale. Fu in quel contesto di precarietà che la comunità locale venne chiamata a partecipare alle prime storiche prove elettorali libere. Il percorso analizzato dai relatori toccherà i momenti chiave di quella primavera:Le elezioni comunali del 7 aprile 1946, primo banco di prova amministrativo.

Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, in cui i cittadini scelsero tra Monarchia e Repubblica, votando contestualmente per l’elezione dei membri dell’Assemblea Costituente. L’elemento di assoluta novità di quelle consultazioni fu l’esercizio del diritto di voto esteso per la prima volta alle donne, una svolta che diede inizio al cammino democratico culminato, un anno e mezzo più tardi, con la promulgazione della Costituzione Italiana.

Il profilo dei relatori

L’analisi dei comportamenti elettorali dei varesini e del quadro sociologico dell’epoca sarà affidata a due figure note nel panorama culturale e associazionistico cittadino:

Daniela Franchetti: già docente di storia nelle scuole secondarie e storica collaboratrice dell’Istituto varesino per la storia dell’Italia contemporanea “Luigi Ambrosoli”, autrice di numerosi saggi e articoli focalizzati sulla storia politica e sociale locale.

Rocco Cordì: attivo a Varese dal 1968, ha ricoperto incarichi di primo piano nel sindacato e nei movimenti della sinistra varesina; attuale presidente della sezione cittadina dell’ANPI, è da sempre appassionato di analisi del voto e flussi elettorali.

L’evento è promosso in collaborazione con i volontari Auser. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo e-mail biblioannafrank@gmail.com o consultare le pagine social ufficiali della biblioteca