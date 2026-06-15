“Il primo voto non si scorda mai”: alla biblioteca Bruna Brambilla un incontro sulla Varese del 1946
Venerdì 19 giugno all'Istituto Anna Frank un appuntamento dedicato agli 80 anni della Repubblica e al primo voto delle donne. Daniela Franchetti e Rocco Cordì racconteranno il contesto economico, sociale e politico della città nel dopoguerra
In occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica italiana, la Biblioteca “Bruna Brambilla” del Sistema Urbano di Varese propone un incontro dedicato a uno dei momenti più significativi della storia democratica del Paese: il primo voto a suffragio universale e la partecipazione delle donne alle consultazioni elettorali del 1946.
L’appuntamento, dal titolo “Il primo voto non si scorda mai”, è in programma venerdì 19 giugno alle 17.45 all’Istituto Anna Frank di via Carnia 155 a Varese. L’iniziativa è curata dai volontari della biblioteca e vedrà gli interventi di Daniela Franchetti e Rocco Cordì.
L’incontro prenderà spunto dalla realtà varesina del secondo dopoguerra, una città ancora segnata dalle conseguenze del conflitto sul piano economico e sociale, ma pronta a confrontarsi con le prime prove della nuova democrazia. Al centro della riflessione ci saranno le elezioni comunali del 7 aprile 1946 e il referendum istituzionale del 2 giugno che chiamò gli italiani a scegliere tra Monarchia e Repubblica, oltre all’elezione dell’Assemblea Costituente.
Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo delle donne, protagoniste per la prima volta di una consultazione elettorale nazionale. Un passaggio storico che segnò l’inizio di un percorso destinato a culminare, un anno e mezzo più tardi, con la promulgazione della Costituzione repubblicana.
I relatori – Daniela Franchetti e Rocco Cordì – approfondiranno il contesto cittadino dell’epoca, analizzando le condizioni economiche e sociali della Varese del 1946 e le scelte elettorali dei varesini.
Daniela Franchetti, già docente di storia nelle scuole secondarie, ha collaborato a lungo con l’Istituto varesino per la storia dell’Italia contemporanea “Luigi Ambrosoli” ed è autrice di numerosi studi e saggi dedicati alla storia sociale e politica locale. Rocco Cordì, presidente della sezione varesina dell’ANPI, ha ricoperto nel corso della sua attività diversi ruoli nel sindacato e nella vita politica del territorio, coltivando da sempre un interesse particolare per l’analisi del voto e dei comportamenti elettorali.
L’ingresso all’incontro è libero.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.