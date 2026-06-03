Il professor Gianpaolo Balzano a Radio Missione Francescana parla di cisti pancreatiche
Nuovo appuntamento con la trasmissione dedicata alla medicina e alla divulgazione sanitaria: in studio un docente dell’Università dell’Insubria e specialista della chirurgia pancreatica
Venerdì 5 giugno 2026 alle 11.10 Radio Missione Francescana ospiterà il professor Gianpaolo Balzano, professore associato di Chirurgia Generale all’Università dell’Insubria e tra i maggiori esperti di chirurgia del pancreas dell’Ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. Al centro della puntata il tema delle cisti pancreatiche, una condizione sempre più frequentemente individuata grazie agli esami diagnostici e che richiede un’attenta valutazione specialistica.
L’intervista sarà condotta da Giorgio Dini e Luigi Rusconi nell’ambito della trasmissione Radio Missione Francescana – Medicina, appuntamento dedicato all’approfondimento di temi sanitari e medici di interesse per il pubblico.
Come ascoltare la trasmissione
La puntata andrà in onda venerdì 5 giugno 2026 alle ore 11.10 e sarà proposta in replica domenica 7 giugno 2026 alle ore 16.00.
Radio Missione Francescana è ascoltabile sulle seguenti frequenze:
94.6 MHz da Varese fino a Busto Arsizio e nella parte sud della provincia
91.7 MHz per la città di Varese e i comuni limitrofi
88.5 MHz in Valceresio
90.0 MHz nell’area Rancio Valcuvia, Laveno, Intra, Besozzo e Gavirate
91.4 MHz nella zona sud del Lago Maggiore, Laveno, Sesto Calende e Varese
89.6 MHz nella zona nord del Lago Maggiore, Laveno e Luino
92.8 MHz per la città di Domodossola
89.7 MHz per la Val Vigezzo
89.6 MHz per la Bassa Ossola
La radio è inoltre disponibile in streaming sul sito www.rmf.it.
Per informazioni è possibile contattare Radio Missione Francescana al numero 0332 264266. Per messaggi e domande è attivo il servizio WhatsApp al numero 351 4518084.
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