Il professor Gianpaolo Balzano a Radio Missione Francescana parla di cisti pancreatiche

Venerdì 5 giugno 2026 alle 11.10 Radio Missione Francescana ospiterà il professor Gianpaolo Balzano, professore associato di Chirurgia Generale all’Università dell’Insubria e tra i maggiori esperti di chirurgia del pancreas dell’Ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. Al centro della puntata il tema delle cisti pancreatiche, una condizione sempre più frequentemente individuata grazie agli esami diagnostici e che richiede un’attenta valutazione specialistica.

L’intervista sarà condotta da Giorgio Dini e Luigi Rusconi nell’ambito della trasmissione Radio Missione Francescana – Medicina, appuntamento dedicato all’approfondimento di temi sanitari e medici di interesse per il pubblico.

Come ascoltare la trasmissione

La puntata andrà in onda venerdì 5 giugno 2026 alle ore 11.10 e sarà proposta in replica domenica 7 giugno 2026 alle ore 16.00.

Radio Missione Francescana è ascoltabile sulle seguenti frequenze:

94.6 MHz da Varese fino a Busto Arsizio e nella parte sud della provincia

91.7 MHz per la città di Varese e i comuni limitrofi

88.5 MHz in Valceresio

90.0 MHz nell’area Rancio Valcuvia, Laveno, Intra, Besozzo e Gavirate

91.4 MHz nella zona sud del Lago Maggiore, Laveno, Sesto Calende e Varese

89.6 MHz nella zona nord del Lago Maggiore, Laveno e Luino

92.8 MHz per la città di Domodossola

89.7 MHz per la Val Vigezzo

89.6 MHz per la Bassa Ossola

La radio è inoltre disponibile in streaming sul sito www.rmf.it.

Per informazioni è possibile contattare Radio Missione Francescana al numero 0332 264266. Per messaggi e domande è attivo il servizio WhatsApp al numero 351 4518084.