Il Progetto Magellano del Gulliver si estende alla Lombardia: undici infermieri dal Paraguay per il Fatebenefratelli

Undici infermieri laureati provenienti dal Paraguay sono atterrati nei giorni scorsi all’aeroporto di Malpensa, pronti a prendere servizio in Lombardia. L’iniziativa rientra nel Progetto Magellano Professional, ideato e promosso dal Centro Gulliver di Varese per trovare una risposta concreta alla cronica carenza di personale sanitario sul territorio. I professionisti saranno inseriti nell’area della salute mentale nel Centro Sacro Cuore di Gesù di San Colombano al Lambro, struttura del Fatebenefratelli.

La sinergia con il Fatebenefratelli e la crescita del progetto

L’inserimento di questo nuovo personale sanitario nasce da una specifica convenzione sottoscritta nel 2025 tra il Centro Gulliver e il Fatebenefratelli, che vede l’ente religioso come beneficiario diretto dell’iniziativa. Il Progetto Magellano è nato a Varese nel 2023 in intesa con l’ASST Sette Laghi. Visti i riscontri positivi e il successo ottenuto nel tempo, l’attività si è estesa progressivamente anche ad altre province lombarde, coinvolgendo ad esempio l’ASST Pavia nel 2025, per integrare stabilmente figure qualificate all’interno del Servizio Sanitario regionale.

Un percorso di accoglienza e inclusione

I professionisti sudamericani iniziano così una nuova esperienza di vita e di lavoro in Italia, mettendo le proprie competenze a disposizione delle persone più fragili. «È un percorso che incarna perfettamente Sguardo Fuori, lo sguardo che cura, lo sguardo che libera, slogan che abbiamo scelto per la campagna del nostro 40° anniversario – le parole di Emilio Curtò, Presidente del Centro Gulliver –. Uno sguardo che sa andare oltre le distanze geografiche e culturali per mettere al centro la persona. Ogni viaggio comincia con un passo: quello di questi undici professionisti è iniziato a oltre diecimila chilometri di distanza e oggi prosegue qui, dove le competenze, l’accoglienza e l’umanità del Centro Gulliver si incontrano quotidianamente, con un obiettivo: prendersi cura delle persone».

L’iniziativa punta a integrare l’aspetto lavorativo con quello umano e relazionale. «Il Progetto Magellano coniuga la cultura della cura e dell’accoglienza proprie di Gulliver, con la competenza professionale e relazionale consolidate in 40 anni di vita del Centro, per realizzare un’esperienza di inclusione che si traduce in uno scambio e arricchimento reciproco, a favore di chi arriva nel nostro paese, ma anche di chi accoglie» spiega Stefano Marazzi, coordinatore del Progetto Magellano dal 2023.



La preparazione accademica e la formazione a Varese

Il programma di inserimento prevede una preparazione strutturata che inizia direttamente in Paraguay, dove gli infermieri frequentano corsi di lingua italiana per sei mesi. Tra marzo e aprile i professionisti hanno seguito anche otto lezioni online incentrate sugli aspetti clinici e organizzativi dell’assistenza psichiatrica, realizzate con la Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università Insubria diretta dalla professoressa Camilla Callegari e tenute dalla ricercatrice universitaria Marta Ielmini.

L’arrivo in Italia prevede un ulteriore mese di formazione intensiva a Varese presso il Campus Cascina Tagliata, la struttura del Centro Gulliver nel Parco del Campo dei Fiori. Qui si approfondiscono il perfezionamento linguistico, le normative sui cittadini stranieri, la responsabilità medica e l’organizzazione del Sistema Sanitario italiano, con giornate di affiancamento sul campo nelle Comunità Psichiatriche del Centro Gulliver a Cantello.

L’incontro e la gratitudine dei professionisti

Durante la fase di preparazione a distanza, un contributo significativo è arrivato dalla pedagogista Stefania Curtò, che ha seguito gli infermieri come volontaria attraverso colloqui individuali. Nella giornata di mercoledì 17 giugno, nella sede di via Albani, il gruppo ha potuto incontrare di persona la dottoressa, regalandole un ventaglio artigianale in ñandutí, il tradizionale merletto paraguaiano a forma di ragnatela, come simbolo del legame e della vicinanza costruiti durante i mesi passati oltreoceano. All’arrivo a Malpensa era presente ad accoglierli anche il medico Guido Bonoldi, ideatore del progetto e socio onorario del Centro Gulliver.