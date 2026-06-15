Il ricavato del Centro del Riuso di Malnate si trasforma in tavoli da ping pong e teqball per i parchi cittadini

Dal riuso alla comunità: come gli oggetti ritrovano vita e diventano sport. Cosa succede quando un oggetto che consideriamo “vecchio” trova una seconda vita? A Malnate, la risposta non è solo un risparmio in termini di rifiuti, ma anche un concreto investimento nel benessere collettivo. Il Centro del Riuso di Malnate si conferma, ancora una volta, non solo un presidio virtuoso contro lo spreco, ma anche un vero e proprio motore di rigenerazione urbana.

La filosofia che anima il nostro Centro è semplice ma rivoluzionaria: tutto ciò che è ancora valido, funzionante e in buono stato non deve finire in discarica. Ogni bicicletta, elettrodomestico, giocattolo o attrezzo che passa tra le nostre mani rappresenta un rifiuto evitato e, soprattutto, una risorsa recuperata. Ma oggi, questa missione ha raggiunto un traguardo che va oltre il semplice recupero dei materiali: grazie ai fondi raccolti attraverso la nostra attività, abbiamo potuto restituire alla città un valore tangibile sotto forma di nuove strutture sportive all’aperto.

Il motore invisibile: il cuore dei volontari

Dietro questo successo non ci sono solo numeri o progetti, ma anche persone. Il Centro del Riuso di Malnate vive e respira grazie ad una generosa opera di volontariato. È doveroso sottolineare che l’intera struttura si fonda esclusivamente sul lavoro di cittadini che dedicano tempo, energia e competenza al bene comune. Questo impegno è il frutto della sinergia tra cinque realtà associative del territorio, che da tempo collaborano con passione per trasformare la sensibilità ecologica in azioni concrete: GAS Pom da Tera, Legambiente Malnate, La Finestra, Pre Njmegen e Lena Lazzari.

A loro va il nostro più profondo ringraziamento. Sono i volontari di queste associazioni a gestire le attività di accoglienza, selezione e distribuzione, rendendo il Centro non solo un punto di raccolta, ma anche un vero laboratorio di cittadinanza attiva. Senza il loro contributo costante, Malnate non potrebbe contare su una risorsa così preziosa, capace di trasformare il “non più voluto” in un dono collettivo.

Sport, aggregazione e cura del bene comune

Il ricavato di questa attività si è tradotto in quattro installazioni in cemento, pensate per durare nel tempo e per essere vissute da tutti, dai più giovani agli adulti. Abbiamo scelto di puntare sullo sport all’aria aperta, installando due tavoli da ping pong e due tavoli da teqball, posizionati in punti strategici per favorire la socializzazione nei parchi.

I tavoli da ping pong sono stati collocati presso il Parco Bellavista (in viale delle Vittorie) e nel cuore verde del Parco di Villa Braghenti. Accanto a questi, abbiamo introdotto una disciplina moderna e spettacolare richiesta dai ragazzi di Malnate: il Teqball. Si tratta di uno sport che unisce l’eleganza del calcio alla dinamicità del ping pong. Si gioca su un tavolo curvo, utilizzando piedi, testa, petto e gambe (ma mai le mani!), allenando riflessi e coordinazione. Potrete trovare i due nuovi tavoli da Teqball presso il Parco I Maggio e il Parco di via Firenze.

Il valore di un gesto condiviso

Ogni volta che qualcuno sceglie di non gettare un oggetto, ma di portarlo al Centro del Riuso, contribuisce a questo circolo virtuoso. I tavoli che oggi vediamo nei nostri parchi sono il risultato diretto di ogni singola donazione, di ogni acquisto consapevole fatto dai cittadini che credono nel valore del riuso. È la dimostrazione che un’economia circolare, su scala locale e animata dal volontariato, può rendere i nostri spazi pubblici più vivi e accoglienti.

Come cantava De André con la sua poetica saggezza, trasformandola un po’ per l’occasione: “Dai diamanti non nasce niente, dal riuso nascono fior… e anche tavoli da ping pong!”.

Invitiamo tutti i cittadini a sfruttare questi nuovi spazi, a prendersene cura e, soprattutto, a divertirsi. Che si tratti di una partita a ping pong tra amici o di una sfida a Teqball, l’importante è stare insieme. Grazie a chi rende possibile tutto questo, dimostrando che, a Malnate, il futuro si costruisce recuperando il presente.