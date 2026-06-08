Il ritorno degli investitori sui bond: cambio di paradigma nei portafogli

Questo articolo è a cura di Aya Darouiche ig: drcsaya dello Starting Finance club dell’Università Liuc di Castellanza.

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INTRODUZIONE

Dopo oltre un decennio in cui i mercati azionari hanno dominato le strategie di investimento globali, sostenuti da tassi d’interesse prossimi allo zero e abbondante liquidità, il 2026 segna una fase di profondo riequilibrio. In un contesto caratterizzato da inflazione ancora non completamente rientrata e politiche monetarie rimaste restrittive più a lungo del previsto, gli investitori stanno progressivamente rivalutando il ruolo dei titoli obbligazionari nei portafogli, riportando il reddito fisso al centro delle scelte allocative dopo anni di marginalità.

IL RITORNO STRUTTURALE DEL REDDITO FISSO

Il rialzo dei tassi operato dalle principali banche centrali, in particolare Federal Reserve e BCE, ha determinato un aumento significativo dei rendimenti obbligazionari, rendendo nuovamente competitivi strumenti che per anni avevano offerto ritorni estremamente contenuti. In questo scenario, i bond governativi e corporate sono tornati a rappresentare una componente fondamentale per la costruzione di portafogli bilanciati, soprattutto per gli investitori istituzionali, che cercano oggi una combinazione più stabile tra rendimento e protezione dal rischio rispetto alla volatilità dei mercati azionari.

AZIONI E OBBLIGAZIONI: UN NUOVO EQUILIBRIO

La relazione tra equity e obbligazioni sta attraversando una fase di trasformazione. Se per anni la liquidità abbondante e i tassi bassi hanno favorito la concentrazione sugli asset rischiosi, oggi il contesto macroeconomico più incerto e i rendimenti obbligazionari tornati su livelli interessanti stanno spingendo verso una maggiore diversificazione. Le obbligazioni tornano così a competere direttamente con le azioni, non solo come strumenti difensivi ma anche come fonte alternativa di rendimento, in un mercato in cui la selezione degli asset diventa sempre più determinante.

PROSPETTIVE E NUOVO PARADIGMA FINANZIARIO

Le prospettive future dipenderanno in larga misura dall’evoluzione dell’inflazione e dalle decisioni delle banche centrali nei prossimi mesi. Se i tassi dovessero rimanere elevati più a lungo, il ruolo dei bond nei portafogli globali potrebbe consolidarsi ulteriormente, segnando una vera e propria transizione strutturale rispetto all’era del “denaro facile”. In caso contrario, un eventuale ciclo di riduzione dei tassi potrebbe riaprire lo spazio per una nuova fase dominata dai mercati azionari, ma il cambiamento nella percezione del rischio e del rendimento appare ormai avviato.

FONTI

https://4timing.it/blog/obbligazioni-il-ritorno-dei-bond-come-funzionano-e-perche- sonotornati-centrali-negli-investimenti/

https://m.it.investing.com/news/economy-news/la-vendita-di-bond-offre- unopportunita dacquisto-secondo-ubs-3394963?ampMode=1