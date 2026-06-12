Il Rotary Club Busto-Gallarate-Legnano “Ticino” ricorda monsignor Claudio Livetti

Il Rotary Club Busto-Gallarate-Legnano “Ticino” si unisce al cordoglio della comunità di Busto Arsizio per la scomparsa di monsignor Claudio Livetti, storico prevosto della città per ventidue anni e figura che ha lasciato un segno profondo nella vita religiosa, sociale e civile del territorio.

Attraverso una nota ufficiale, il Club ha voluto ricordare il sacerdote, socio onorario dal 2002, sottolineandone il costante legame con il mondo rotariano e il contributo offerto nel corso degli anni attraverso la testimonianza dei valori di servizio, solidarietà e attenzione verso il prossimo.

Nel 2021, in occasione del suo novantesimo compleanno, il Rotary Ticino gli aveva conferito la Paul Harris Fellow, il massimo riconoscimento rotariano, come segno di gratitudine e riconoscenza per il suo impegno a favore della comunità e per la vicinanza dimostrata nei confronti del Club.

Nel ricordo dei soci emerge soprattutto la dimensione umana di monsignor Livetti. Per molte famiglie bustocche, e per numerosi membri del Rotary, è stato una presenza costante nei momenti più importanti della vita: dai matrimoni ai battesimi, fino alle occasioni più dolorose, quando con la preghiera e il conforto accompagnava chi affrontava la perdita di una persona cara. Non mancava inoltre di far sentire la propria vicinanza durante le festività, con un pensiero e un messaggio di augurio che testimoniavano un rapporto autentico e personale con la comunità.

Il Club ricorda il suo sorriso, la sua disponibilità e il profondo amore per Busto Arsizio, città alla quale ha dedicato gran parte del proprio ministero. Per oltre due decenni monsignor Livetti ha rappresentato un punto di riferimento capace di coniugare fede, servizio e spirito di comunità, lasciando un’eredità morale che continua a essere un esempio per quanti lo hanno conosciuto.

Con la sua scomparsa, Busto Arsizio perde una figura che ha accompagnato generazioni di cittadini, mentre resta vivo il ricordo di un sacerdote che ha saputo essere guida spirituale e presenza concreta nella vita quotidiana della comunità. Il Rotary Club Busto-Gallarate-Legnano “Ticino” ha espresso la propria gratitudine per il cammino condiviso e la certezza che il suo esempio continuerà ad accompagnare l’attività del sodalizio negli anni a venire.