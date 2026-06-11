Il sindacato AL Cobas: “L’Agenzia Formativa torni sotto la gestione diretta della Provincia”
Tra i temi sollevati figurano il bilancio in perdita, il ricorso a collaborazioni esterne, le indagini giudiziarie e le recenti dimissioni del Consiglio di amministrazione
Una situazione economica e organizzativa definita «insostenibile» e la richiesta di riportare la formazione professionale sotto la gestione diretta della Provincia. È quanto sostiene AL Cobas Varese in un documento dedicato all’Agenzia Formativa della Provincia di Varese.
Il sindacato evidenzia una serie di criticità che riguardano l’ente: dal bilancio chiuso con una perdita di oltre 48mila euro ai debiti accumulati verso la Provincia, passando per le indagini giudiziarie che negli ultimi anni hanno coinvolto dirigenti e amministratori e che hanno portato anche alla sospensione di un finanziamento regionale da oltre 777mila euro.
Secondo AL Cobas, la situazione avrebbe ripercussioni dirette anche sui lavoratori. Il sindacato denuncia livelli elevati di stress lavoro-correlato, contesta il trasferimento definitivo del personale provinciale all’Agenzia avvenuto dal 1° marzo e segnala il ricorso esteso a collaborazioni e partite Iva, che riguarderebbero 149 lavoratori a fronte di 108 dipendenti.
Nel mirino anche la governance dell’ente, caratterizzata negli ultimi anni dall’avvicendamento di quattro direttori e dalle recenti dimissioni dell’intero Consiglio di amministrazione.
Per il sindacato le misure annunciate dalla Provincia per il rilancio dell’Agenzia non sarebbero sufficienti. AL Cobas chiede quindi l’internalizzazione del servizio, sostenendo che solo il ritorno alla gestione pubblica diretta possa garantire stabilità finanziaria, tutela dei lavoratori, legalità amministrativa e qualità dell’offerta formativa.
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