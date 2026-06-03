Il sindaco di Brusimpiano risponde sui parcheggi: “Sperimentazione nata da una richiesta dei cittadini”

Il sindaco di Brusimpiano Fabio Zucconelli risponde alla lettera di alcuni residenti circa l’introduzione dei parcheggi a pagamento (leggi qui), sottolineando come la misura nasca da una specifica richiesta emersa durante la campagna elettorale e sia attualmente in una fase di sperimentazione migliorabile. Il sindaco chiarisce la natura degli incontri con la cittadinanza e spiega le motivazioni logistiche che hanno portato alla scelta di determinate aree e tariffe.

La genesi della scelta e il confronto con i cittadini

Il Comune ha voluto innanzitutto contestualizzare l’incontro avvenuto il 27 maggio scorso, precisando che la serata era dedicata al bilancio dell’attività amministrativa e non solo alla viabilità. «L’incontro di settimana scorsa – precisa il sindaco di Brusimpiano – non era un incontro relativo ai parcheggi, anche se poi quello è diventato il tema principale – peraltro su una settantina di presenti le lamentele sono sorte da una decina di persone – ma era l’annuale incontro che l’Amministrazione organizza con la cittadinanza per illustrare il lavoro fatto».

L’ente sottolinea come la trasparenza sia un punto cardine del mandato, ricordando che l’impegno a migliorare la comunicazione era stato assunto già durante la presentazione del programma elettorale. Viene inoltre chiarito che i precedenti appuntamenti di ottobre erano semplici “sabati in comune” per ricevere i singoli cittadini e non assemblee pubbliche.

Gestione dei turisti e contrasto alla sosta selvaggia

Il merito della questione parcheggi affonda le radici nelle richieste degli abitanti stessi durante la campagna elettorale dell’anno scorso. «L’istituzione dei parcheggi a pagamento – spiega il primo cittadino – è stata una esplicita richiesta dei cittadini sempre nel corso della serata di presentazione della lista: unitamente era stato anche richiesto di intervenire sulla “sosta selvaggia” problema che stiamo cercando di arginare non solo con le sanzioni ma anche con la posa di dissuasori di sosta e di arredo urbano, e che ci eravamo impegnati a valutare».

L’obiettivo della misura è colpire esclusivamente il cosiddetto turismo “mordi e fuggi” che occupa il lungolago per l’intera giornata. Per questo motivo, il pagamento sarà limitato al periodo dal 15 giugno al 15 settembre e solo nella fascia oraria dalle 10 alle 18. Al di fuori di questi orari la sosta rimarrà gratuita per tutti.

Mappa dei parcheggi e agevolazioni per i residenti

La sosta a pagamento non riguarderà tutto il territorio comunale, ma sarà concentrata nelle zone più sollecitate dalla vicinanza alle spiagge e al torrente. «Abbiamo individuato come aree di sosta a pagamento – aggiunge il sindaco – solo quelle in prossimità della sponda e lungo il Torrente Trallo, in tutte le altre zone (via Appiani, via C. Battaglia, vie Bossi e Martiri della Libertà) sono rimasti gratuiti ed è stato rimosso l’obbligo del disco orario negli stalli dove era previsto, inoltre c’è un’area di proprietà comunale a circa 300 metri sempre aperta in cui si può posteggiare liberamente».

Per i residenti è stata introdotta la possibilità di acquistare abbonamenti a tariffe agevolate. L’amministrazione riconosce comunque che, essendo una novità assoluta, il sistema è suscettibile di revisioni sulla base dei primi feedback ricevuti.

Le difficoltà tecniche per i posti riservati

Infine, il Comune risponde a chi ha chiesto di riservare posti pubblici esclusivamente ai residenti che non possiedono un garage privato, spiegando l’impossibilità tecnica di tale operazione. «È tecnicamente difficile risolvere il problema di chi non dispone di posto auto privato – conclude il sindaco di Brusimpiano – riservando dei parcheggi pubblici per i residenti (come è stato chiesto da chi sta sollevando il problema) per il semplice fatto che non ci sarebbero posti a sufficienza per tutti e quindi in ogni caso non ci sarebbe la garanzia di avere sempre un posto auto a disposizione».

Il sistema resta dunque in una fase di test: «È una soluzione che si sperimenta per la prima volta in assoluto e quindi, come detto ripetutamente durante la serata del 27 maggio, sicuramente perfezionabile e migliorabile in futuro (alcune critiche costruttive ad esempio sono arrivate circa il costo degli abbonamenti ritenuto eccessivo)».