Il sindaco di Travedona Monate sui problemi di viabilità al lago: “Sanzioni già in atto e presto un nuovo parcheggio”

Multe contro la sosta selvaggia, un nuovo parcheggio su un prato imminente e il rifiuto di contingentare gli accessi oltre i limiti di legge. È questa la linea scelta dal sindaco di Travedona Monate, Angelo Fiombo, per rispondere alla lettera di uno dei residenti di via Ugo Foscolo e via Levorine, che nel fine si definisce «ostaggio» delle auto dei turisti diretti al lago nel settimana . Il primo cittadino non nega il problema, «esploso nelle ultime due settimane», ma respinge le accuse di immobilismo da parte della sua giunta e dall’amministrazione.

Sono già scattati i verbali della Polizia Locale

Ai microfoni di VareseNews Fiombo dichiara infatti che l’amministrazione del paese bagnato dal Monate è subito intervenuto una volta ricevute le segnalazioni «Capisco l’esasperazione dei cittadini di via Foscolo e via Levorine: è qualcosa di giustificato. A nessuno piace se gli parcheggiano davanti a casa lungo la sede stradale, impedendo la normale circolazione delle auto» ha dichiarato il primo cittadino, ricordando tuttavia i tempi di intervento adoperati dall’amministrazione: «Siamo stati sollecitati dai cittadini due settimane fa. Ci siamo subito messi in moto, in tempi brevissimi, per far fronte a questo problema. Infatti la nostra Polizia Locale, che ringrazio, è andata a sanzionare le auto parcheggiate fuori dagli spazi consentiti sia lo scorso weekend sia in questo». Poi una precisazione: «È giusto ricordare, per correttezza, che l’episodio dell’ambulanza bloccata risale ad anni fa».

La principale novità per risolvere il problema strutturale riguarda l’individuazione di un’area di sosta alternativa: «Abbiamo trovato uno spazio parcheggio, un prato di un privato che metterà a disposizione proprio per questi problemi di parcheggio e di sicurezza pubblica: molto probabilmente sarà messo a disposizione a brevissimo».

Il nodo dei flussi e la questione del contingentamento

«Non è vero che la sola Travedona non è intervenuta: mai come quest’anno si è verificato questo problema di overtoursim – prosegue Fiombo -. Purtroppo è la conseguenza negativa di articoli più volte usciti sulla stampa che indicano il lago di Monate è tra i più belli e puliti d’Italia: la gente con questo caldo impressionante, insolito di giugno, si riversi sulle sponde per trovare un po’ di frescura». Un afflusso che, secondo il sindaco, «fa sì che le nostre attività turistiche sul lago ne abbiano giovamento. Anche le attività come quella del Monate Beach sta funzionando molto bene».

Riguardo alla proposta del cittadino di porre un tetto agli accessi, Fiombo evidenzia come un criterio di contingentamento sia in realtà già previsto dalle norme vigenti: «Il parametro è di un bagnante ogni cinque metri quadri. Viste le dimensioni della spiaggia Monate Beach, questo vorrebbe dire un accesso pari a 600 persone, che sono tantissime. Ben più dell’attuale parcheggio della spiaggia».

L’appello finale del primo cittadino è quindi rivolto alla collaborazione: «Si tratta di portare un po’ di pazienza. Anche se è manifestato in questa maniera solo quest’anno, il problema è noto da tempo e si è portata in tutti questi anni e magari le altre amministrazioni non hanno mai fatto nulla. Noi al contrario stiamo facendo: sia con le sanzioni, sia trovando una nuova area parcheggio».