“Il suono del bello” nei beni del Fai con la Società del Quartetto di Milano

La Società del Quartetto di Milano ritorna sui “luoghi della bellezza” per realizzare, in collaborazione con il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, un nuovo ciclo di quattro eventi che si propone come un viaggio multisensoriale, dove le qualità interpretative di solisti e ensemble incontrano la bellezza senza tempo di dimore storiche, chiostri millenari e palazzi nobiliari.

Dalle geometrie dei giardini all’italiana alla sacralità delle mura medievali, ogni concerto in programma da sabato 13 giugno a sabato 19 settembre è pensato per risuonare in armonia con lo spirito del luogo. La profonda comunione di intenti tra identità del luogo – non semplici cornici, ma spazi vivi capaci di influenzare la percezione del suono – ed esperienza d’ascolto dà vita a delle vere sinestesie, in grado di moltiplicare il piacere della fruizione artistica, da entrambe le prospettive.

La rassegna si apre sotto il segno della sublime eleganza settecentesca sabato 13 giugno (ore 18.30) nella splendida Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA), nobile villa di delizia celebre per il suo monumentale giardino all’italiana e gli affreschi rococò. In questo raffinato scenario, il clarinettista Tommaso Lonquich e il Quartetto Indaco (premiato al prestigioso Premio Borciani 2023) esploreranno le vette del repertorio cameristico per clarinetto e archi: il celestiale Quintetto K 581 di Mozart, intriso di serenità luminosa, e il Quintetto op. 115 di Brahms, capolavoro crepuscolare e nostalgico, espressione della maturità del compositore tedesco.

Il Monastero di Torba a Gornate Olona (VA), primo Bene del FAI e parte del sito UNESCO “I Longobardi in Italia”, ospita sabato 27 giugno (ore 18.30) un programma dedicato alla delicatezza timbrica del flauto di Alberto Navarra, della viola di Giuseppe Russo Rossi e dell’arpa di Claudia Lamanna (vincitrice dell’International Harp Contest in Israel), in un programma che intreccia note di Debussy, Ravel e Satie. Dalla solitudine bucolica di Syrinx alla trasparenza impressionista della Sonata di Debussy, la musica dialogherà con l’austera bellezza della torre tardo-romana e della chiesa del IX secolo, sprigionando tra le mura millenarie suggestioni simboliste.

Sabato 11 luglio (ore 18.30), Villa Panza a Varese, nota in tutto il mondo per la sua straordinaria collezione d’arte contemporanea americana, diviene il palcoscenico ideale per il giovane talento Antonio Alessandri in un programma in cui le geometrie contemporanee incontrano le “visioni fuggitive” di compositori che hanno fatto la storia del Novecento musicale, accostati al genio di Chopin. Il programma riflette la modernità del luogo: il ritmo graffiante di Stravinskij, gli studi di Fedele e la monumentale Sonata n. 6 di Prokof’ev, opera di lancinante forza bellica. La classicità dello Scherzo n. 4 di Chopin e l’eleganza di Ravel faranno da contrappunto alle installazioni luminose di Dan Flavin e James Turrell.

Infine, sabato 19 settembre (ore 18.30), Palazzo Moroni gioiello del barocco lombardo nel cuore di Bergamo Alta, con i suoi giardini terrazzati e le sale riccamente affrescate, ospita il concerto conclusivo della rassegna. Il Trio Bedřich (Ceruti, Mazzola, Piredda) propone un itinerario tra il neoclassicismo di Casella, l’equilibrio formale del Trio n. 1 di Mendelssohn e l’intensa passionalità del Trio élégiaque di Rachmaninov, un omaggio struggente alla memoria di Čajkovskij che troverà eco tra le mura cariche di storia del palazzo.

Il FAI viene fondato nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Franco Russoli. Nel 2025 ha celebrato cinquant’anni di attività nel campo della tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del nostro Paese. La Fondazione persegue le sue finalità a fianco delle istituzioni, con i cittadini e per il Paese, con una missione che si realizza nella cura di luoghi speciali salvati e recuperati. Settantacinque Beni in tutta Italia, di cui sessanta aperti al pubblico, e migliaia di altri luoghi valorizzati in iniziative e progetti locali e nazionali, con lo scopo di educare la collettività alla conoscenza, alla frequentazione e alla tutela del patrimonio di storia, arte e natura italiano.

La Società del Quartetto di Milano viene fondata nel 1864 da Arrigo Boito e Tito Ricordi, insieme a un gruppo di intellettuali appassionati, per promuovere la musica strumentale e cameristica in un’Italia allora dominata dal melodramma. Nel 2024 ha traguardato centosessant’anni di storia, consolidandosi come una delle più antiche e prestigiose istituzioni musicali europee. La Società persegue i propri obiettivi attraverso l’eccellenza artistica, portando a Milano i più grandi interpreti internazionali e sostenendo i giovani talenti del panorama contemporaneo. Con stagioni concertistiche di altissimo profilo e un archivio storico di inestimabile valore, l’associazione opera per diffondere la cultura musicale e formare l’ascolto critico della collettività, custode di una tradizione che unisce rigore esecutivo, innovazione e amore per il grande repertorio classico.

“Questa sinergia tra la Società del Quartetto e il FAI rappresenta un’opportunità eccezionale per vivere la musica classica in contesti di straordinario valore e bellezza, un modo inedito e coinvolgente celebrando l’impegno di entrambe le istituzioni nella tutela e nella valorizzazione delle meraviglie del nostro Paese”, dichiara Ilaria Borletti Buitoni, Presidente della Società del Quartetto di Milano.

Informazioni e Biglietteria I biglietti sono disponibili sul sito e presso gli uffici della Società del Quartetto di Milano e sui siti ufficiali del FAI. La prenotazione è consigliata data la limitata capienza delle sedi storiche.

INFO E BIGLIETTI: https://www.quartettomilano.it/location/il-quartetto-per-il-fai/

sabato 13 giugno 2026, ore 18.30

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)

Tommaso Lonquich clarinetto

Quartetto Indaco

Mozart – Quintetto in la maggiore per clarinetto e archi K 581

Brahms – Quintetto in si minore per clarinetto e archi op. 115

sabato 27 giugno 2026, ore 18.30

Monastero di Torba (VA)

Alberto Navarra flauto

Claudia Lamanna arpa

Giuseppe Russo Rossi viola

Théodore Dubois – Terzettino per flauto, viola e arpa

Claude Debussy – Syrinx (flauto solo)

Carl Philipp Emanuel Bach – Trio in mi maggiore (orig. per due flauti e continuo)

Henri Vieuxtemps – Capriccio op. 55 (viola sola)

Maurice Ravel – Sonatine per flauto, viola e arpa

Erik Satie – Gnossienne n. 1 (arpa sola)

Claude Debussy – Sonata per flauto, viola e arpa

sabato 11 luglio 2026, ore 18.30

Villa Panza, Varese

Antonio Alessandri pianoforte

Stravinskij – Piano rag music

– Ragtime

– Tango

– Circus polka

Ravel – Valses nobles et sentimentales

Fedele – Étude Australe IV – “Aptenodytes”

Chopin – Scherzo n. 4 in mi maggiore op. 54

Prokof’ev – Sonata n. 6 in la maggiore op. 82

sabato 19 settembre 2026, ore 18.30

Palazzo Moroni, Bergamo

Trio Bedřich

Margherita Ceruti violino

Michele Mazzola violoncello

Filippo Piredda pianoforte

Casella – Siciliana e Burlesca op. 23b

Mendelssohn – Trio n. 1 in re minore op. 49

Rachmaninov – Trio élégiaque n.1 in sol minore op. posth.