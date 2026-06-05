Il teatro parrocchiale di Binago fa il pieno di pubblico e saluta la stagione: “Un segno di speranza”
Il bilancio della manifestazione che ha riempito la sala parrocchiale registra un grande successo di pubblico e il ringraziamento speciale va alla squadra di volontari e alle famiglie
Si è conclusa con un grande successo di pubblico la rassegna teatrale che ha animato la comunità di Binago. I promotori dell’iniziativa hanno espresso profonda soddisfazione per la risposta dei cittadini, che hanno riempito la sala del teatro parrocchiale per tutta la durata della manifestazione, confermando il valore culturale e sociale dell’evento.
Un successo oltre i social
Il bilancio finale traccia un quadro estremamente positivo, evidenziando come l’esperienza del teatro dal vivo sia riuscita a unire diverse generazioni. «In quest’epoca social – spiegano gli organizzatori della rassegna – vedere il nostro teatro parrocchiale gremito di famiglie, nonni e bambini è stato un segno tangibile di speranza e di comunione. Il teatro si è dimostrato ancora una volta uno strumento straordinario, capace di aggregare, educare al bello e far riflettere divertendo».
Il ringraziamento ai volontari
Il successo della rassegna è stato reso possibile non solo dalla risposta del pubblico, ma anche dal lavoro dietro le quinte di numerosi residenti che si sono messi a disposizione della comunità. «Il nostro ringraziamento si rivolge innanzitutto – continuano i promotori dell’evento – alle persone ed alle famiglie che hanno accolto l’invito, partecipando con costanza ed entusiasmo. Un grazie sincero va al parroco e alla comunità per il sostegno, e a tutta la squadra di volontari — tecnici, maschere, addetti alla biglietteria e alla logistica — il cui servizio silenzioso e generoso è il vero motore della nostra realtà».
Sguardo alla prossima stagione
L’ottimo riscontro di questa edizione spinge gli organizzatori a guardare già al futuro della programmazione teatrale locale. «Con l’auspicio che questa rassegna – concludono gli organizzatori – sia solo una delle tante tappe di un cammino condiviso, vi ringraziamo per la fiducia e vi diamo appuntamento alla prossima stagione».
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