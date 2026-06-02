Il Teatro Periferico di Cassano Valcuvia e l’80° della nascita della Repubblica Italiana ricordato dai giovani alunni

Una serata di forti emozioni, talento e senso di comunità quella che ha visto protagonisti gli alunni della classe 5^ B della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Statale (ICS) di Germignaga. Nella suggestiva cornice del Teatro Periferico di Cassano Valcuvia, i giovanissimi attori hanno dato vita a una rappresentazione teatrale che ha saputo incantare e commuovere il folto pubblico presente in sala.

L’evento ha rappresentato il culmine di un percorso didattico e creativo durato mesi, durante i quali gli alunni – guidati con passione e professionalità dall’insegnante Anna Maria Castaldo, in collaborazione con la docente Stefania Mongiardo – hanno lavorato sul corpo, sulla voce, sul corretto uso delle TIC, ma soprattutto, sull’importanza del fare squadra. Colpo di scena: il collegamento con lo scrittore Giorgio La Marca A regalare una grandissima sorpresa agli alunni è stato un momento di altissimo valore culturale: il collegamento online con lo scrittore Giorgio La Marca. L’autore, che, con le sue opere ha ispirato il percorso riflessivo dei ragazzi, ha lanciato un messaggio di profondo spessore sociale, definendo il teatro come una vera e propria via di salvezza per tanti ragazzi. Gli alunni hanno affrontato tematiche storiche di grande rilievo: Seconda Guerra Mondiale, Nascita della Repubblica Italiana e della Costituzione e il Momento storico attuale, ripercorrendo eventi e nodi cruciali del passato, trasformando le pagine dei libri in scene vive, dialoghi serrati e riflessioni profonde. Scenografie evocative, musiche e brani centrati e un’interpretazione coinvolgente hanno strappato applausi a più riprese.

Il tocco del Sindaco: un passaggio di testimone

A rendere la serata ancora più solenne è stata la presenza del Sindaco di Germignaga Marco Fazio. Il primo cittadino non ha voluto mancare a questo importante appuntamento, testimoniando la vicinanza dell’amministrazione comunale al percorso di crescita dei suoi giovani abitanti. Il momento più emozionante e simbolico della serata si è consumato al termine della rappresentazione, durante i saluti finali. Il Sindaco è salito sul palco per il tradizionale “tocco” agli alunni: un gesto rituale, carico di significato, che ha sancito ufficialmente il valore del loro impegno. ” Per gli alunni della 5^ B si chiude così un capitolo straordinario del loro percorso di scuola primaria, con la certezza che l’emozione di quei riflettori e il “tocco” del loro Sindaco rimarranno impressi tra i ricordi più belli della loro infanzia.