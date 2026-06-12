Il tecnico legnanese Alessandro Pugliese consegue il patentino UEFA A

Competenza, passione e dedizione continuano a caratterizzare il percorso professionale del legnanese Alessandro Pugliese, responsabile tecnico dell’Attività Agonistica e della Juniores Nazionale, che ha raggiunto un importante traguardo nel proprio cammino formativo. Lunedì 8 giugno Pugliese ha infatti completato con successo il corso UEFA A, il secondo più alto livello di abilitazione per un allenatore di calcio.

«È un traguardo importante che sono contento di aver raggiunto – sono le prime parole di Pugliese – e tengo a ringraziare tutti gli istruttori di Coverciano per la formazione e gli insegnamenti forniti; unitamente a questo, voglio ringraziare il Presidente Alberto Affetti, il Direttore del Settore Giovanile Maurizio Brocca e tutta la Castellanzese per avermi concesso di partecipare».

Una qualifica che consente di guidare tutte le squadre giovanili, comprese le formazioni Primavera, tutte le prime squadre femminili fino alla Serie A e le prime squadre maschili fino alla Serie C. Il patentino permette inoltre di ricoprire il ruolo di allenatore in seconda nei campionati di Serie A e Serie B. Il percorso formativo, svolto tra febbraio e aprile presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, si è articolato in 192 ore di lezione e approfondimento. I corsisti hanno affrontato esami orali sulle principali materie del programma didattico, tra cui tecnica e tattica calcistica, preparazione atletica, psicologia e comunicazione. Tra i docenti che hanno accompagnato gli allievi durante il corso figurano il presidente del Settore Tecnico FIGC Mario Beretta, Ferretto Ferretti, Francesco Perondi, Elena Di Chiara e Paolo Viganò, professionisti di riconosciuta esperienza nel panorama calcistico nazionale. Per Pugliese si tratta di un riconoscimento che premia anni di lavoro sul campo e costante aggiornamento professionale. Un’esperienza vissuta anche accanto a nomi noti del calcio italiano: tra i partecipanti al corso erano presenti infatti l’ex centrocampista brasiliano Hernanes e l’ex capitano del Parma Alessandro Lucarelli.