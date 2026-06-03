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Il Tinella tiene, l’acqua defluisce senza criticità nei tratti interessati dai lavori a Luvinate

Dopo le forti piogge delle ultime ore, il flusso proveniente dal Parco Campo dei Fiori ha trovato il letto del torrente ampliato dagli interventi degli ultimi anni

Generico 01 Jun 2026

Il forte maltempo che nella giornata di ieri ha colpito l’intera fascia prealpina ha messo nuovamente alla prova il reticolo idrografico della zona. Gli occhi erano puntati in particolare sul torrente Tinella, l’asse acquifero che raccoglie il flusso idrico proveniente dalle aree montane del Parco Campo dei Fiori e che in passato è stato al centro di fenomeni alluvionali e colate di fango.

La grande quantità d’acqua scesa a valle ha percorso il tratto del torrente interessato dai massicci interventi di messa in sicurezza e riqualificazione realizzati nel corso degli ultimi anni. Tra le opere monitorate c’è anche il nuovo ponte, snodo cruciale per la gestione delle portate torrentizie nei momenti di picco.

Il monitoraggio ha dato esito positivo: grazie al letto del torrente che è stato ampliato e sagomato proprio per prevenire le esondazioni, la piena si è distribuita in modo uniforme lungo l’alveo. Non si sono registrate criticità particolari né danni alle infrastrutture circostanti, confermando l’efficacia dei lavori di ingegneria idraulica eseguiti per la difesa del suolo.

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Pubblicato il 03 Giugno 2026
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