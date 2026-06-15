Il tour Cosa Sarà nei quartieri di Varese arriva al birrificio 50&50 di Valle Olona

Partito da Palazzo Estense, il progetto “Cosa sarà — Voci che disegnano Varese tra passato e futuro” arriva nel rione di Valle Olona. L’appuntamento è per mercoledì 17 giugno dalle ore 17 alle 19 al Birrificio 50&50 di via Merano 5, a Varese.

Sarà la terza tappa del tour di ascolto nei quartieri della città promosso dal VareseNews per raccogliere pensieri, idee, lamentele, proposte e segnalazioni di chi ha qualcosa da dire sul proprio quartiere: in questo caso Valle Olona e San Fermo.

Dopo il partecipato debutto di settimana scorsa al Circolo di Casbeno (foto sopra), e dopo il secondo appuntamento del 16 giugno alla Cooperativa di Belforte (LEGGI QUI), il tour arriva a Valle Olona per un pomeriggio di ascolto: nessun ordine del giorno, nessuna iscrizione. I giornalisti di VareseNews saranno al birrificio 50&50 disponibili ad ascoltare chi vorrà partecipare.

Di temi caldi ce ne sono parecchi, dai grandi cantieri PNRR per la rigenerazione urbana del rione di San Fermo dove sono in costruzione il nuovo Polo Scolastico Don Rimoldi, in via Pergine – a pochi passi dalla nuova palestra di roccia – e il nuovo Polo Educativo 0-6 anni in via Monfalcone, accanto all’attuale scuola elementare IV Novembre destinata a diventare polo delle associazioni (il bando per la Manifestazione d’interesse al comodato d’uso gratuito scade oggi, 15 giugno).

Il futuro delle scuola è anche uno dei grandi nodi da sciogliere a Valle Olona, dove lo stabile dell‘ex primaria De Amicis è in stato di abbandono ormai da 10 anni, in cerca di una nuova vocazione, come parte della zona industriale in riva al fiume. Mentre in via Dalmazia sono le attività commerciali e del terzo settore a rilanciare occasioni di comunità.

Quello di mercoledì 17 giugno al birrificio 50&50 di via Merano 5, a Varese, è il terzo di dodici appuntamenti, distribuiti tra giugno e metà luglio in altrettanti spazi e quartieri della città.

L’ingresso è libero, l’invito a partecipare è aperto a tutti.

Le voci raccolte entreranno nel racconto giornalistico e nel percorso più ampio di riflessione sul futuro di Varese.