A luglio torna Montonight: sul palco “Metempsicosi” e Ricky Le Roy

L’estate di Montonate – frazione di Mornago– si prepara ad accendersi ancora una volta con la Montonight, il festival musicale che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi del Varesotto. Dal 9 all’11 luglio il campo sportivo di via San Carlo Borromeo ospiterà la 12a edizione della manifestazione, pronta a portare sul palco grandi nomi della musica dance, spettacoli e intrattenimento a ingresso gratuito.

Tre serate all’insegna della musica e del divertimento che confermano la crescita costante di un evento capace di richiamare ogni anno un pubblico sempre più numeroso, trasformando per un weekend Montonate in uno dei punti di riferimento della scena musicale provinciale. «Come da tradizione – spiegano gli organizzatori – ci teniamo ogni anno a fare un passo in più per far crescere il nostro evento, ormai un punto di riferimento tra i festival musicali a ingresso libero della provincia di Varese e non solo».

Ad aprire la manifestazione, giovedì 9 luglio, sarà una serata nel più classico stile Montonight con l’arrivo del tour Metempsicosi, storica realtà della musica elettronica italiana impegnata in una tournée nazionale. Sul palco saliranno Ricky Le Roy, Mario Più, Oozicky, Luca Pechino e Joy Kitikonti, protagonisti di una notte dedicata alle sonorità che hanno segnato la storia della club culture italiana.

Venerdì 10 luglio spazio invece alla nostalgia e al divertimento con il ritorno delle atmosfere anni Novanta. A far ballare il pubblico sarà il format Febbre a 90 Party, che porterà a Montonate le hit che hanno segnato un’intera generazione, accompagnate da uno show ricco di effetti scenici e animazione.

La chiusura, sabato 11 luglio, sarà affidata all’energia dell’EDM contemporanea. Alla console si alterneranno Khafi, N4C e Yub, pronti a trasformare l’area del festival in una grande pista da ballo all’aperto con una selezione di sonorità elettroniche e performance ad alto impatto.

Accanto all’offerta musicale, gli organizzatori confermano anche una particolare attenzione agli aspetti logistici e all’area gastronomica che negli anni è diventata uno dei punti di forza della manifestazione. «Come sempre – conclude il comitato organizzativo – cureremo con attenzione e qualità tutto il lato organizzativo dell’evento. Nelle prossime settimane arriveranno ulteriori informazioni e dettagli sul programma».