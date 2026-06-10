Il trasporto di organi e il ruolo della Polizia Locale, se ne parla alla Materia del Giorno
Venerdì 12 giugno alle 16 la vicecomandante Laura Bonazzoli sarà ospite della diretta streaming di Varesenews per svelare i dettagli e le emozioni del delicato servizio di trasporto organi svolto in collaborazione con Areu
Ci sono missioni che vanno ben oltre il controllo del territorio e la sicurezza stradale, compiti in cui il cronometro detta il ritmo tra la vita e la speranza. Di questo legame invisibile ma solidissimo tra la strada e le sale operatorie si parlerà venerdì 12 giugno alla “Materia del Giorno”, l’appuntamento quotidiano in onda alle ore 16 in diretta streaming sul canale YouTube di Varesenews. Ospite della trasmissione sarà la vicecomandante Laura Bonazzoli, responsabile della sezione operativa della Polizia Locale di Vergiate.
Il comando del comune del Varesotto è tornato in prima linea per il trasporto di organi, un’attività cruciale che gli agenti portano avanti ormai da tre anni in stretta e collaudata collaborazione con Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. Una scelta d’eccellenza per un piccolo comando, che ha deciso di mettere a disposizione professionalità e mezzi per rispondere a chiamate improvvise, dove ogni singolo minuto può fare la differenza per un paziente in attesa di trapianto.
Durante l’intervista, la vicecomandante Bonazzoli racconterà come si attiva la macchina dei soccorsi dal momento in cui squilla il telefono alla partenza della Lexus attrezzata in dotazione al corpo. Sarà l’occasione per capire cosa significhi gestire i rischi della velocità, la sicurezza del percorso e il coordinamento dei tempi, ma soprattutto per scoprire il lato più umano di questo lavoro.
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