Il varesino Andrea Mascetti entra nel board dell’Associazione Europea delle Banche Pubbliche

L’Assemblea Generale della European Association of Public Banks (EAPB), riunitasi venerdì, 12 giugno 2026 a Berlino, ha nominato il Presidente di Finlombarda, il varesino Andrea Mascetti, membro del Consiglio di Amministrazione dell’associazione per il prossimo biennio 2026 – 2028.

EAPB, con sede a Bruxelles, rappresenta direttamente e indirettamente oltre 90 istituzioni finanziarie provenienti dall’Unione europea e ne promuove il ruolo a sostegno delle economie nei territori di riferimento. Gli associati a EAPB costituiscono una quota significativa del settore finanziario europeo con un totale di bilancio combinato di circa 3.400 miliardi di euro e una quota di mercato di circa il 15 percento.

“Accolgo con soddisfazione la nomina nel board di EAPB, un incarico che rappresenta al tempo stesso un onore e una responsabilità. In una fase cruciale per la definizione del Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034, EAPB è il principale interlocutore tra gli istituti di promozione, nazionali e regionali, e le istituzioni dell’UE. La presenza di Finlombarda consentirà di valorizzare l’esperienza maturata in una delle regioni più competitive d’Europa, contribuendo al confronto sulle migliori soluzioni per sostenere gli investimenti e la crescita delle imprese” – ha commentato il Presidente Mascetti.

Ha, inoltre, evidenziato: “Gli istituti di promozione svolgono, infatti, un ruolo sempre più strategico nella mobilitazione di risorse pubbliche e private attraverso strumenti di finanza mista, amplificando l’impatto degli interventi a favore dello sviluppo sostenibile nelle rispettive regioni”.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla Presidente uscente Lidwin van Velden, Amministratore Delegato di NWB Bank, per il lavoro svolto e per la guida autorevole assicurata all’Associazione in questi anni, e formulare alla neo-Presidente Gabriela Pantring, CEO di NRW.BANK, i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà proseguire e rafforzare il percorso intrapreso. Ringrazio, infine, EAPB per la fiducia e confermo il mio impegno a contribuire attivamente ai lavori dell’Associazione”, ha concluso il Presidente.

Finlombarda, associata a EAPB dal 2008, coordina, insieme a Investitionsbank Berlin (IBB), l’Expert Working Group sugli strumenti finanziari co-finanziati dai fondi Fondi Strutturali e di Investimento Europei – SIE (EWG-SF), con l’obiettivo di promuoverne l’utilizzo nell’ambito della politica di coesione.

La società affianca, inoltre, Regione Lombardia nell’attuazione del Programma Regionale FESR 2021 – 2027, operando sia come soggetto gestore di strumenti finanziari (per esempio, prestiti, garanzie, capitale di rischio) e strumenti combinati (per esempio, prestiti abbinati a contributi a fondo perduto e/o a garanzie, debito e/o capitale di rischio abbinati a garanzie pubbliche o contributi), sia come organismo intermedio (OI) per i contributi a fondo perduto. Finlombarda gestisce un portafoglio di strumenti che copre l’intero ciclo di sviluppo delle imprese (nascita, crescita dimensionale, patrimonializzazione) e investimenti che spaziano dalla ricerca e innovazione all’efficientamento energetico.

Infine, partecipa alla rete Enterprise Europe Network, la più grande rete europea che aiuta le PMI a crescere, innovarsi e internazionalizzarsi attraverso il coordinamento del progetto Simpler. In questo ambito, offre servizi gratuiti di accompagnamento per rafforzare la capacità di innovazione e digitalizzazione delle imprese, favorire la transizione verso modelli di business sostenibili, facilitare l’accesso ai finanziamenti europei e promuovere la ricerca di partner tecnologici, commerciali e di ricerca a livello internazionale.