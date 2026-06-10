In bici per 2.700 chilometri attraverso le Alpi: la sfida di Luca per la ricerca sulla sclerosi multipla

Partirà il 6 luglio da Induno Olona per affrontare una delle sfida tanto dura quanto nobile: 2.700 chilometri in bicicletta, 45 mila metri di dislivello e venti giorni di viaggio attraverso l’intero arco alpino. Luca Luini, infermiere della Cardiologia dell’Ospedale di Circolo di Varese, ha trasformato una passione personale in un progetto solidale a sostegno della ricerca sulla sclerosi multipla.

L’iniziativa, raccontata nella rubrica di VareseNews La Materia del Giorno, nasce da una motivazione profondamente personale. Luini ha deciso di dedicare questa impresa a una persona a lui molto cara che convive con la sclerosi multipla, con l’obiettivo di raccogliere fondi per Aism, l’Associazione italiana sclerosi multipla.

«Provo un senso di profonda gratitudine verso una persona che soffre di sclerosi multipla e che mi ha sempre dato tantissimo. In questa pedalata vedo un modo per rendere grazie per tutto quello che mi ha dato nel corso degli anni», afferma Luca Luini.

Da Induno Olona a Genova, poi lungo tutte le Alpi

La partenza è prevista per il 6 luglio da Induno Olona. Da qui Luini raggiungerà Genova per poi dirigersi verso il Piemonte e iniziare la lunga traversata alpina. Il percorso toccherà alcuni dei passi più celebri e impegnativi d’Europa: Colle della Maddalena, Colle dell’Agnello, Colle delle Finestre, Gran San Bernardo, Furka, Oberalp, Spluga, Maloja, Stelvio, Foscagno e molte altre salite che hanno fatto la storia del ciclismo.

Un itinerario costruito per mettere alla prova resistenza fisica e mentale, ma anche per vivere il viaggio come un’esperienza personale di riflessione. «Nella bicicletta non vedo una sfida contro qualcuno, ma un momento personale, quasi di riflessione. Cercherò di godermi ogni paesaggio, ogni profumo e ogni colore che incontrerò lungo la strada».

Una raccolta fondi per la ricerca

L’impresa sportiva è legata a una campagna di raccolta fondi a favore di Aism. Per Luini, che lavora ogni giorno a contatto con i pazienti, sostenere la ricerca rappresenta una scelta naturale.

«Da infermiere credo molto nel valore della ricerca come strumento per migliorare la qualità della vita delle persone. Per questo ho voluto collegare il mio viaggio a una raccolta fondi per Aism».

Le donazioni possono essere effettuate attraverso il sito dell’associazione, nella sezione dedicata all’iniziativa “Attraverso le Alpi” (qui il link). Tutte le somme raccolte andranno direttamente all’associazione e ai progetti di ricerca sostenuti da Aism.



Una preparazione iniziata mesi fa

Per affrontare una sfida di questa portata Luini si sta preparando da mesi. Seguito da un preparatore atletico e da un nutrizionista, ha costruito un percorso di allenamento specifico per arrivare pronto all’appuntamento estivo.

Ogni giornata prevede in media circa 140 chilometri di pedalata, con tappe che in alcuni casi supereranno i 4.500 metri di dislivello. Il principale punto interrogativo resta il meteo: dal caldo della Riviera ligure alle possibili condizioni invernali dei grandi passi alpini.

«Fisicamente mi sento pronto. Quello che temo di più è la pioggia. Se arriverà dovrò affrontarla, perché durante questo viaggio non ci sarà la possibilità di rimandare una tappa».

Un viaggio in solitaria

Ad eccezione di una breve tappa condivisa con alcuni amici e dell’incontro con i genitori a Bormio, Luini affronterà il percorso completamente da solo.

Una scelta che riflette il significato personale dell’iniziativa e il modo in cui vive la bicicletta.

«Volevo che fosse qualcosa di totalmente personale. Quello che mi muove è la causa che sostiene questo viaggio. La bicicletta per me è un momento di distacco dalla realtà e di confronto con me stesso».

L’obiettivo finale

Al termine del viaggio, previsto per il 25 luglio, il traguardo non sarà soltanto il ritorno a casa a Induno Olona.

L’obiettivo più importante sarà il risultato della raccolta fondi e il messaggio di vicinanza che questa impresa vuole trasmettere alle persone che convivono con la sclerosi multipla.

«Spero di aver raccolto un bel contributo per la ricerca e di essere accolto da un grande sorriso da parte della persona a cui sto dedicando tutto questo. Sarebbe il regalo più bello» Luca Luini –

Per seguire il viaggio sarà possibile consultare il profilo Instagram Luke_Alps_Rider, il profilo Strava e gli aggiornamenti che verranno pubblicati da VareseNews durante le tre settimane di pedalata.