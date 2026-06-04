In cammino per ricordare Giuseppe Zamberletti: gli studenti salgono a Santa Maria del Monte
Prima edizione dell'evento che ha coinvolto scuole primarie e superiori, nel ricordo del padre della moderna Protezione Civile
In cammino per ricordare Giuseppe Zamberletti: si è svolta giovedì mattina la prima edizione della camminata lungo il Viale delle Cappelle in ricordo del padre della moderna Protezione Civile.
Un nutrito gruppo di giovani ha colorato d’arancio la Via Sacra., fino alla Terrazza del Mosè. Erano studenti sia delle scuole primarie che delle scuole superiori ( in prima fila il Liceo Scientifico Galileo Ferraris di Varese) . L’evento è stato anche l’occasione per celebrare i dieci anni dall’istituzione del progetto che vede in prima linea la Protezione Civile come ponte tra le scuole, le nuove generazioni, le istituzioni e la promozione della protezione e prevenzione dalle emergenze sul territorio .
Numerosi sono stati gli interventi: dal sindaco Davide Galimberti, al dirigente scolastico del Ferraris prof. Zago , alla professoressa De Andreis , all’amico e collaboratore di Zamberletti Luigi Fasani, allo scrittore giornalista Gianni Spartà , alla sindaca dei ragazzi a rappresentare il Comune di Viggiù e tutti i giovani presenti . Non sono mancati i racconti ed aneddoti che hanno fatto emergere la concretezza che ha animato sempre l’agire di Zamberletti , uomo profondamente legato ad una terra, quella del Sacro Monte.
Ed è quello che i presenti hanno chiesto ai giovani: fare squadra , fare rete, essere ognuno un nodo con uno specifico ruolo. La mattinata si è conclusa con la visita al Cimitero del borgo dove riposano le spoglie di Zamberletti, l’intervento e la benedizione di don Eros Monti e dove una delegazione di giovani studenti ha deposto un fiore sulla sua tomba , come simbolo di riconoscenza ed impegno nel portare avanti ciò che ci è riconosciuto in tutto il mondo come esempio di professionalità ed umanità .
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